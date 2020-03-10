疫情衝擊台股免驚　金管會喊話：基本面佳、高殖利率成競爭優勢

▲新冠肺炎疫情升溫，台股今天開盤下跌70.02點，隨後震盪翻紅上漲，終場以11,003.54點作收。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎疫情在各國蔓延，台股今天一度跌逾百點，不過隨後指數翻紅，收盤上漲25.9點。金管會今（10）日表示，台股基本面佳、具有高殖利率的優勢，可望吸引國際投資人關注，若股市發生非理性下跌，必要時將採取穩定措施。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，受到新冠肺炎疫情衝擊，及歐美股市前天下跌影響，台股今天開盤下跌70.02點，隨後震盪翻紅上漲，收盤上漲25.9點，以11,003.54點作收，且到台股收盤為止，由此可見亞股漲跌互見，台股表現相對持穩。

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觀察亞洲各國股市今天表現，到台股收盤為止，指數上漲25.9點，漲幅0.24%；上海下跌8.39點，跌幅0.29%；香港上漲208.8點，漲幅0.83%；日本下跌105.5點，跌幅0.54%；南韓上漲9.19點，漲幅0.47%；新加坡上漲52.52點，漲幅1.89%。

蔡麗玲指出，台灣在疫情控制上，仍屬於可控的範圍，加上台股基本面穩健、股市具有高殖利率的優勢，因此在這種情況下，可望吸引更多國際投資人的關注，同時也呼籲投資人應隨時注意基本面的變化情形，金管會也會密切關注國際股市動向，若股市發生非理性下跌，也會採取必要穩定措施。

另據證交所統計，本國上市公司有866家、第一上市公司有76家，截至今天下午5時，832家國內上市公司、67家第一上市公司完成2月份營收申報，其中營收成長公司共451家，衰退公司共448家，整體已申報公司營收總計1兆8,800億元，較去年同期衰退4.12%。

證交所也提及，受疫情影響，在復工情形方面，上市公司大陸營運據點大部分均已復工，目前產能逐漸恢復中，且上市公司營收已連2年創下佳績，去年全體上市公司營收總計32兆7,667億元，連2年超過32兆大關，未來如果疫情趨緩，各產業應能儘速恢復產能，提振營收業績。