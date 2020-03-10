疫情衝擊中國半導體設備支出　台灣今年躍居第一

▲研調指出，今年是緩步成長的一年。（圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導

根據研調指出，受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）影響，中國大陸與美洲市場設備支出將下修，且在台積電（TSMC）和美光（Micron）投資的帶動下，台灣將成為2020年最大設備支出市場。

根據SEMI今（10）日公布最新「全球晶圓廠預測報告」，儘管新冠肺炎影響持續發酵，中國今年的設備支出仍將同比增長5%左右，超過120億美元，2021年年增率將一舉升到22%，來到150億美元；市場投資動力主要來自三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）、中芯國際（SMIC）和長江存儲（YMTC）等大廠。

請繼續往下閱讀...

在台積電（TSMC）和美光（Micron）投資帶動下，台灣將成為2020年最大設備支出市場、達140億美元；韓國在三星和SK海力士助長下，成為第二大晶圓設備支出市場，增長31%、達130億美元；此外，東南亞（以新加坡為主）也強勢成長，年增率33%、達到22億美元。

另外，在所有地區中，歐洲及中東地區2020年的設備支出成長最為強勁，將大幅增長50%以上、來到37億美元；在英特爾（Intel）、意法半導體（ST Microelectronics）和英飛凌（Infineon）投資加持下，2021年也將維持此一增長幅度。

日本市場方面，投資主要由Kioxia/Western Digital、Sony和美光引領，2020年晶圓廠設備支出幾乎無變化，增長僅2%，2021年將小幅躍升近4%。美洲市場則呈退步趨勢，2020年支出預計將比2019年縮減，晶圓廠設備投資下跌24%至62億美元，2021年將繼續下探，再降4%。

然而，2021年的資本支出前三名將洗牌，韓國將年增26%躍居第一、中國第二、台灣第三。整體來說，2020年雖是緩步成長的一年，年增率約3%、來到578億美元，但今年下半年將好轉，市場開始出現復甦跡象。