謝金河：美股多空廝殺激烈　非底部現象！

▲財信傳媒董事長謝金河。（資料照／記者湯興漢攝）

財經中心／台北報導

財信傳媒董事長謝金河今（10）日在臉書發文指出，美國股市忽而大漲，忽而大跌的刺激景象，絕非底部現象，川普仍有待加油！此時疫情必須出現有效轉折，才能讓股市重現活力。

謝金河發文指出，美國道瓊指數9日一開盤重挫1838點，震驚全世界，這是美國史上最大跌點，美股大跌，川普立即跳出來表要全力救市，包括減稅及紓困方案，今晚的美國期貨盤似乎充滿了期待，道瓊盤前已大漲逾千點。

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謝金河說，三月以來，美國股市不是大漲，就是大跌，例如，2日大漲1293.96，3日大跌785.91，4日又大漲1173.45，當天聯準會降息兩碼，但5日道瓊又大跌969.58，6日一度大跌逾千點，最後下跌256.5，9日則是歷史性的2013點大跌。

謝金河說，美股一下子大漲千點，一下子大跌千點，乍看之下，多空交戰非常激烈，但實質上多頭是且戰且退，美國股市頻頻探底創新低。到目前為止，美股各大指數多數跌破年缐，只剩生技醫療及大型的Nasaq100及費城半導體指數仍力守在年線上。

謝金河認為，短期間來看，油價若不再破底，公債殖利率不再創新低，美國重量級的五大市值股穩住，多頭仍有防守的機會。但最核心的問題仍然是美國必須儘速研發出疫苗抗病毒，有效遏阻肺炎疫情蔓延，還有川普的救市不能打空包彈，必須對症下藥。

文末，謝金河點出，這次肺炎疫情重創全球股市，各國政府全力救市，南韓政府下禁止放空令，全球央行再度卯足全力寬鬆銀根，但資金不能治本，這時候疫情必須出現有效轉折，重振市場信心，才能讓股市重現活力。對美國股市來說，眼前忽而大漲，忽而大跌的刺激景象，絕非底部現象，川普仍有待加油！