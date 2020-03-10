疫情悲觀拖累美股崩跌！　富達：市場需更多貨幣及財政政策激勵

▲ 美股昨日大暴跌觸發熔斷機制。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

因為疫情以及油價暴跌衝擊，全球股市經歷黑色星期一，美國S&P500指數跌幅達7.6%，甚至觸發美股熔斷機制啟動23年來首次的熔斷機制讓市場降溫，銀行股與能源類股影響最大。

富達國際指出，隨著市場對於全球疫情擴散的看法愈加悲觀，全球經濟成長展望所面臨的風險亦隨之增加。而因應市場表現，各國政府須釋出額外的貨幣及財政政策。儘管貨幣政策刺激對於提振投資人信心、減少公司及消費者受到的負面衝擊相當重要，但政策激勵不能僅止於此。



石油輸出國家組織(OPEC+聯盟)減產協議破裂後，油價出現自1991年波斯灣戰爭以來最劇烈的下跌。富達表示，市場的震盪是息息相關的，油價暴跌損及產油者利益，而市場也擔憂油價下滑對於終端消費者的受惠程度有限，因疫情會減少消費者需求。

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富達國際全球總體經濟及投資策略分析總監Anna Stupnytska表示，目前的基本假設為今年全球經濟成長會大幅放緩，但還不至於衰退。風險偏好趨弱，且存在相當大的不確定性，財政措施在全球經濟成長前景中扮演要角，但其他因子——如疫情的持續期間以及防疫措施的力道也非常重要。

富達國際多重資產基金經理人George Efstathopoulos認為，因為疫情擴散至歐美，歐美股市受創較重，亞洲資產相對抗跌；在高收益債的部分，則由於中國大陸疫情受控制，亞洲高收益債表現較美國高收益債為佳，但也會留意美國高收益債逢低進場的時機。