口罩實名制2.0網路預購　金管會：3種付款方式都免手續費！

▲口罩實名制2.0預計在12日上路，金管會表示，財金中心、聯卡和各銀行預計在19日前完成系統測試。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

口罩實名制2.0預計在12日上路，開放網路下單、超商領貨，民眾可透過自然人憑證、健保卡登入平台，或可藉由健保快易通行動APP進行認證預購。金管會今（10）日表示，財金中心、聯卡和各銀行皆有系統測試，預計全數在19日前完成，且按照現行標準，刷信用卡免手續費；網銀和ATM跨行轉帳，金額在500元以內，每天有一次不用手續費。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，3月12日開放首輪線上預購，初估提供700萬片預購量，若民眾預購成功的話，預期在3月19日收到繳費通知簡訊，透過網銀、信用卡、ATM轉帳等方式在指定期間期限內完成付款。

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金管會銀行局副局長莊琇媛表示，根據口罩實名制2.0不同的付款方式，初步了解ATM是由財金公司負責，現行ATM即可承受很大的流量，但這次也會擴大流量，後續也會進行量能測試，同時也提醒各金融機構加強流量監控。

至於信用卡部分，財金公司已協調聯卡中心，擴充交易授權能量；另在網銀方面，主要牽涉到跨行，財金公司也已經擴充網路能量，由於錢在各銀行匯來匯去，因此銀行也要監控自家交易，是否有流量不足等問題，進而擴充相關資源，上述所需的測試皆在3月19日前完成。

莊琇媛指出，目前了解是所有銀行信用卡都適用，但牽涉到跨行轉帳的部分，按照現行規定，民眾刷信用卡沒有手續費，而ATM或網銀，金額在500元以內，每天有一次不用手續費。