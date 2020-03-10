遭爆料官商勾結詐騙移工　勞動部嚴正聲明並非屬實





▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（10）日針對週刊報導「勞動部引領移工在桃園機場遭到電信詐騙」一案澄清，勞動部表示，本事件移工已完成接機服務流程，移工在離開講習室前往機場入境大廳內的電信櫃檯，洽詢及購買電信門號等事，屬於個人消費行為，非勞動部所主管，並無報導指稱於接機流程安排辦理預付卡門號、官商勾結及漠視不管等不實指控。

勞動部說明，依勞動部機場服務站接機流程，服務站人員於登機口接到移工後，除協助移工通關外，並引領移工至講習室辦理入境講習，且於完成入境講習後，即於講習室外交由雇主、仲介或所委任的接機人員將移工接走，此接機程序即算完成，依機場行進動線及作業流程，並無於流程中安排移工辦理預付卡門號一事。

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另機場入境大廳內的電信櫃檯，是經桃機公司同意設立，提供入境者辦理電信門號服務，移工離開講習室後，本可自行選擇辦理電信門號的方式。

勞動部官員強調，外國遊客只要入境皆可自由選擇是否要在機場辦理電信服務，移工也是一樣，這都是屬於消費行為，並不是勞動部可以控制，也並不是像週刊所報導是勞動部主導。

此外，勞動部官員也說，在入境講習時，也有進行電信詐騙宣導，不要簽署不清楚文件及向意圖不明的業者申辦行動電話門號，這些都是勞動部持續都有在進行的宣導。

勞動部也將加強向接機人員宣導，不可向入境移工強迫推銷商品，如移工有遭強迫推銷的情形，可現場立即向勞動部移工機場服務人員或撥1955專線檢舉，以保障自身權益。

