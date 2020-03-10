央行：新冠疫情擴散比SARS嚴重　將威脅全球經濟前景

▲ 央行總裁楊金龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

年初以來中國大陸爆發新冠肺炎(COVID-19)疫情，央行表示，疫情已嚴重衝擊台灣生產及消費等經濟活動，並加劇金融市場波動，而央行將持續關注資金大量進出對國內金融市場之影響，並本於職責維護外匯市場秩序及金融市場之穩定。

央行表示，目前中國大陸已成為全球第2大經濟體、並為全球第1大出口國及第2大進口國，為世界主要的製造及消費市場。2019年全球經濟成長2.63個百分點，其中，約有1個百分點係由中國大陸所貢獻，中國大陸經濟動能對全球經濟的外溢效應已遠逾 2003 年 SARS 時期。

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央行進一步指出，本次疫情擴散已較 SARS 嚴重，疫情的負面外溢效應將威脅全球經濟前景。由於中國大陸在全球供應鏈扮演核心要角，先進經濟體自中國大陸進口最終消費品的比重高，而亞洲國家自中國大陸進口則以中間財為主；一旦中國大陸復工進展緩慢、物流受阻，先進經濟體的民間消費將會受到影響，而與中國大陸產業供應鏈緊密連結之亞洲產業，則面臨斷鏈之高度風險。

中國大陸為台灣最大貿易伙伴(對中國大陸(含香港)出口之占比約 40.1%，進口占比則約為 20.5%)，而台灣製造業生產又與亞洲供應鏈高度連結，若中、韓及日本疫情持續擴散，台灣部分產業的產出將受到負面衝擊。

另外，最近全球疫情的發展已影響到國人的消費信心，紛紛減少觀光旅遊等外出或聚集活動，餐飲、批發、零售百貨、航空運輸等服務業均已明顯受到影響。由於肺炎疫情之影響仍具高度不確定性，本行將持續關注疫情的發展與其對國內經濟金融之影響。

央行指出，自本年2月中下旬開始，隨著全球疫情逐漸擴大，國際金融市場出現較大波動，國際股市大跌，國際美元因避險需求走強，外資匯出使新台幣貶值；本年3月3日Fed為避免金融情勢緊縮衝擊經濟活動，緊急降息2碼，國際美元因而走弱，造成全球股匯市的再度波動。

央行表示，全球經濟前景下行風險上升，包括肺炎疫情蔓延、主要經濟體貿易談判結果未定，以及地緣政治衝突與極端氣候威脅等風險一旦升高，將拖累全球經濟，加劇金融市場波動，央行將密切關注並審慎因應，以維持匯市之秩序及穩定。