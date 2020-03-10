　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

央行：新冠疫情擴散比SARS嚴重　將威脅全球經濟前景

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼中央銀行理監事會後記者會，央行總裁楊金龍。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 央行總裁楊金龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

年初以來中國大陸爆發新冠肺炎(COVID-19)疫情，央行表示，疫情已嚴重衝擊台灣生產及消費等經濟活動，並加劇金融市場波動，而央行將持續關注資金大量進出對國內金融市場之影響，並本於職責維護外匯市場秩序及金融市場之穩定。

央行表示，目前中國大陸已成為全球第2大經濟體、並為全球第1大出口國及第2大進口國，為世界主要的製造及消費市場。2019年全球經濟成長2.63個百分點，其中，約有1個百分點係由中國大陸所貢獻，中國大陸經濟動能對全球經濟的外溢效應已遠逾 2003 年 SARS 時期

請繼續往下閱讀...

央行進一步指出，本次疫情擴散已較 SARS 嚴重，疫情的負面外溢效應將威脅全球經濟前景。由於中國大陸在全球供應鏈扮演核心要角，先進經濟體自中國大陸進口最終消費品的比重高，而亞洲國家自中國大陸進口則以中間財為主；一旦中國大陸復工進展緩慢、物流受阻，先進經濟體的民間消費將會受到影響，而與中國大陸產業供應鏈緊密連結之亞洲產業，則面臨斷鏈之高度風險。

中國大陸為台灣最大貿易伙伴(對中國大陸(含香港)出口之占比約 40.1%，進口占比則約為 20.5%)，而台灣製造業生產又與亞洲供應鏈高度連結，若中、韓及日本疫情持續擴散，台灣部分產業的產出將受到負面衝擊

另外，最近全球疫情的發展已影響到國人的消費信心，紛紛減少觀光旅遊等外出或聚集活動，餐飲、批發、零售百貨、航空運輸等服務業均已明顯受到影響。由於肺炎疫情之影響仍具高度不確定性，本行將持續關注疫情的發展與其對國內經濟金融之影響。

央行指出，自本年2月中下旬開始，隨著全球疫情逐漸擴大，國際金融市場出現較大波動，國際股市大跌，國際美元因避險需求走強，外資匯出使新台幣貶值；本年3月3日Fed為避免金融情勢緊縮衝擊經濟活動，緊急降息2碼，國際美元因而走弱，造成全球股匯市的再度波動。

央行表示，全球經濟前景下行風險上升，包括肺炎疫情蔓延、主要經濟體貿易談判結果未定，以及地緣政治衝突與極端氣候威脅等風險一旦升高，將拖累全球經濟，加劇金融市場波動，央行將密切關注並審慎因應，以維持匯市之秩序及穩定。

ET快訊
辛龍為劉真「心碎發文」　4歲女兒深夜安慰：我的寶貝太想媽媽了
居家隔離檢疫有補償！「每天可領金額出爐」　照顧者也可領
擔心疫情失控！他秀「防疫5件組」網讚嘆
全歐洲瘋狂討論台灣！法YouTuber曝主因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

併購效益抵銷疫情衝擊！台達電2月營收年增1%　光寶科衰退20%

金價多頭上看1800美元　黃金王子教你「倒三角投資術」穩賺黃金財

疫情悲觀拖累美股崩跌！　富達：市場需更多貨幣及財政政策激勵

疫情衝擊台股免驚　金管會喊話：基本面佳、高殖利率成競爭優勢

口罩實名制2.0網路預購　金管會：3種付款方式都免手續費！

疫情衝擊中國半導體設備支出　台灣今年躍居第一

謝金河：美股多空廝殺激烈　非底部現象！

遭爆料官商勾結詐騙移工　勞動部嚴正聲明並非屬實

央行：新冠疫情擴散比SARS嚴重　將威脅全球經濟前景

東森、緯來13頻道控告「北都數位」侵權案獲不起訴

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

日男讚台灣防疫政策「讓人安心」 支持加入WHO：全世界都該學習

萌貓梳毛「白眼翻到後腦」氣噗噗　表情包get！網虧：需要潤髮嗎？

桃園野溪秘境！全台唯一瀑布溫泉 她穿比基尼享受腳底「天然SPA」

華晨宇紅衣丸子頭cos「哪吒」　飆唱《我管你》燃炸舞台！

併購效益抵銷疫情衝擊！台達電2月營收年增1%　光寶科衰退20%

金價多頭上看1800美元　黃金王子教你「倒三角投資術」穩賺黃金財

疫情悲觀拖累美股崩跌！　富達：市場需更多貨幣及財政政策激勵

疫情衝擊台股免驚　金管會喊話：基本面佳、高殖利率成競爭優勢

口罩實名制2.0網路預購　金管會：3種付款方式都免手續費！

疫情衝擊中國半導體設備支出　台灣今年躍居第一

謝金河：美股多空廝殺激烈　非底部現象！

遭爆料官商勾結詐騙移工　勞動部嚴正聲明並非屬實

央行：新冠疫情擴散比SARS嚴重　將威脅全球經濟前景

東森、緯來13頻道控告「北都數位」侵權案獲不起訴

中學五人制／課業不落人後　東港體育班和音樂班「良性競爭」

9歲女孩向他分享最流行彩妝！巴帝斯塔：沒在乎我是拳王欸

跟Lisa初見面握手！　蔡徐坤「細節禮貌避嫌」網推：好紳士

併購效益抵銷疫情衝擊！台達電2月營收年增1%　光寶科衰退20%

金價多頭上看1800美元　黃金王子教你「倒三角投資術」穩賺黃金財

疫情悲觀拖累美股崩跌！　富達：市場需更多貨幣及財政政策激勵

辛龍集氣劉真「心碎發文」　4歲女兒深夜安慰...他不捨：我的寶貝太想媽媽了

中職／二軍投手上一軍打怪　丘昌榮：體會張力不同

遊客大減沒人餵鹿仙貝！奈良鹿群逛大街　吃光居民盆栽

美軍向歐洲調動「B-2隱形轟炸機」　未知數量集結亞速群島

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

財經熱門新聞

加油再等等！專家預估下周油價可能大跌3.8元　創四年新低

分析師：原油已成為比新冠病毒更嚴重的問題

史上第2次熔斷　美股4分鐘蒸發3兆美元

即／美股暴跌中　道瓊狂洩1800點

美股黑色星期一　恐慌指數漲40％

蘋果來台買綠電　找上本土老牌醬油廠

免稅門檻報你知！　單身族、一家四口的繳稅門檻一表看懂

道瓊重挫觸碰熔斷　美股跟跌一路溜滑梯

ET民調／新冠肆虐！前三名最慘行業出爐　27.2%民眾收入受影響

美股慘崩逾7%　台股早盤下跌逾百點

油價崩跌「加油再等等！」　專家估下周油價擬降3.7元

美股道瓊期貨崩1300點

羅麗芬-KY去年EPS10.50元　擬配發現金股利7元

老謝：降息也沒用　川普的危機來了！

更多熱門

相關新聞

新末日博士：全球央行聯手放寬貨幣政策

新末日博士：全球央行聯手放寬貨幣政策

中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）疫情，已經蔓延全世界，全球經濟也將連到受到疫情衝擊，因為悲觀預測被稱為「新末日博士」的紐約大學經濟學教授魯比尼(Nouriel Roubini)認為，全球央行應該聯手放寬貨幣政策，才能避免經濟市場受到疫情進一步墜落。

秒懂鴿派、鷹派差異！　央行一張圖解密貨幣政策決策成員「鳥經濟學」

秒懂鴿派、鷹派差異！　央行一張圖解密貨幣政策決策成員「鳥經濟學」

外幣貶值影響投資運用收益　2月央行外匯存底小增5.49億美元

外幣貶值影響投資運用收益　2月央行外匯存底小增5.49億美元

瑞銀看日圓年底前有望重回106大關

瑞銀看日圓年底前有望重回106大關

LIBOR於2022年退場　央行與金管會籲請金融機構審慎評估影響

LIBOR於2022年退場　央行與金管會籲請金融機構審慎評估影響

關鍵字：

央行中央銀行貨幣政策

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

台北男夜衝新竹給大一女友生日驚喜　她正和前任嘿咻

6男揪17歲妹開毒趴「輪流玷汙」！清潔工見暴斃裸屍嚇壞

陳艾琳認了「約過砲」老公也知道！

姊染新冠肺炎亡　健身教練伴屍24小時求救：我們被拋棄

小彬彬放閃小13歲越南女友！網：旁邊是你阿姨嗎

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

莉婭認了「我喜歡女生」

只丟1塊錢！他海存8桶重破400kg　粗估金額曝光

JIN「超稀有黑卡」韓網全跪了

陳綺貞陷不倫戀「近況曝光」！

即／義大利全國封城！　不准離開居住地

路易莎必點飲品！內行答案一面倒

泱泱又被抓包「沒戴口罩趴趴走」

八仙塵爆後停業5年　空拍照曝光

更多

最夯影音

更多
大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒
台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面