泰航A330滑行起飛擦撞公務機　乘客＋機組員92人無傷亡

▲泰國航空。（示意圖／翻攝自Thai Airways）

記者楊庭蒝／綜合報導

泰國航空公司（Thai Airways）10日一架A330-300客機原定由寮國首都永珍的瓦岱國際機場（Vientiane Airport）飛往泰國曼谷，在滑行準備起飛時，機翼擦撞到一架停在機場註冊為M-YWAY的灣流IV公務機，所幸無人傷亡，機翼也僅有一些受損，不影響飛行安全。但公務機的機身結構有變形，必須進行大規模的檢查後，才能再次飛行。

這架泰航註冊為HS-TEU的A330-300客機，原本預計在當地時間晚間8時30分起飛，機上在有79名乘客和13名機組人員。而流IV公務機則是停駐在機場內，發生擦撞當時機上並沒有乘客，但尾翼、方向舵與升降舵有明顯的損傷，前起落架因外力影響，也有變形的情況。

由灣流航太公司（Gulfstream Aerospace Corporation）所生產製造的灣流系列飛機，被廣泛用在公務通勤用途，其中灣流IV的機長為25.3公尺，翼展為23.7公尺，高度則為7.4公尺，自1985年起4架原型機開始生產， 1987年4月22日獲得美國聯邦航空局型號合格證，並在1987年春季開始交付使用

截至當地時間10日中午為止，肇事的A330-300客機取消了航班，還停留在機場內，原本機上的乘客則由泰航另行安排飛往曼谷。