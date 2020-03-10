台紙拚轉型下市　轉換價超過20倍本益比、符合股東利益

▲台紙發言人郭席揚。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台紙日前公布將私有化下市，對此台紙發言人郭錫揚今（10）日表示，董事會已同意大股東余美玲家族新誠資產，提議透過股份轉換的私有化下市案，新誠公司提出的轉換價格，超過20倍本益比以上，符合股東利益。

台紙表示，對於新誠公司提出的每股20.8元轉換價格，除了是近10年來的相對高檔股價，同時較去年第三季每股淨值15.64元更有高達三成以上的溢價幅度，考量到台紙近5年來營運表現始終處於牛步，除了兩年前處分不動產利益以外，三大本業營運表現每股稅後盈餘(EPS)難有全年超過1元以上成績，現又面臨武漢肺炎造成全球經濟高度不確定性的營運風險，因此認為新誠公司提出超過20倍本益比以上的轉換價格，應符合全體股東與利害關係人的最佳權益。

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郭席揚表示，近年來公司持續在旗下新營廠舊有廠房、設備基礎上，積極推動化工事業轉型，生產包括氫氧化鉀（KOH）、碳酸鉀（K2CO3)等酸/鹼類化工製品，公司整體營運雖在經營團隊、董事會成員發揮專長下走出虧損困境，經營團隊戮力提升公司治理與資訊透明度的成果，也讓公司長期股價有同步穩定上升的走勢。

因此，為確保股東保持最大利益，才會決定先下架，但對於台紙來是否仍有機會再度上市，郭席揚透露，不排除等待化學、化工廠穩定後，分拆上市。

郭席揚說，台紙董事會決議於4月16日召開臨時股東會討論股份轉換案，轉換基準日暫訂於6月1日，以目前董事長余美玲家族的主要股東持股約6成以上來看，應可望順利召開臨時股東會。

另外，郭席揚更透露，台紙下市後將會著重在化學廠與化工廠的發展，其中近幾個月內將會讓化學廠第2條產線全面生產，電子級鹽酸產能也將從450噸/月提升至900噸/月。台紙新營廠未來也將會投入大量資金，為的就是希望可以研發出更多產品，尤其是在化學廠的部分。

郭席揚說，現在公司內部也有5年計畫，預計除了產品開發外，也會積極拓展化學廠，不排除在新營廠區加碼設置一個化學廠房，因此就算台紙下市也不影響員工生計，甚至未來還有徵才可能。

