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新台幣表現強勢！匯銀人士：匯率波動相對穩　但難大幅走升

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▲▼美金、日幣、台幣匯率利率相關配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 新台幣匯率波動仍屬穩定。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

金融市場陷入動盪，股災席捲各大市場，也導致匯率波動加大，匯銀人士表示，雖然新台幣匯率不貶相對來說已算穩健，但其實也沒有大幅走升的空間。

匯銀人士指出，全球發生股災，錢都往避險資產走。資金轉往公債、導致公債殖利率創低；避險貨幣則回到傳統標的，像是日圓、瑞士法郎，現在則多加了歐元。

請繼續往下閱讀...

另外，全球利率水準都是以美元為高，3月以前美元也因利差優勢一直走高，而3月2日聯準會意外宣布降息，市場更預期3月中旬會再降兩碼，導致美元由升轉貶，接著歐元、日圓就進入遞補位置，匯率也持續攀升

匯銀人士表示，對於亞洲、新興市場國家來說，因企業體質相脆弱，資金流入會有比較高的違約風險，加上亞股動能以外資為主，當股災發生時外資會賣超、資金會匯出，因此讓亞洲與新興市場貨幣走勢趨貶

而在新台幣部分，匯銀人士指出，外資賣超但沒有匯出，可以看到台幣匯價相對穩，不像韓幣、泰銖貶那麼多。主因也是台灣在新冠肺炎（COVID-19）疫情控制，比其他國家都好很多，讓資金停泊在台灣沒有匯出

至於外資會不會反手推升台幣走強，匯銀人士認為，新台幣匯率若要走強還是須靠外資進來買超台股，但2、3月以來外資都在賣股，新台幣只要沒有重挫就算不錯。在這一波疫情中，新台幣雖然表現相對穩、沒有大貶，但沒有辦法如同日圓承接美元部位那樣，有逆勢大幅走升的空間

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