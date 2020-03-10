盛弘2月營收年增24%　敏成協助「每日供應1,000萬片口罩」貢獻卓著

▲敏成協助政府防疫政策「每日供應1,000萬片口罩」貢獻卓著。（圖／桃園市政府）

記者姚惠茹／台北報導

盛弘醫藥（8403）今（10）日公告2月合併營收2.5億元，月減1%，年增24%，主要受惠公司本業四大部門及轉投資事業發展平順，累計今年前2月合併營收為5.11億元，較去年同期增加3.25%，而轉投資公司敏成（4431）協助政府防疫政策「每日供應1,000萬片口罩」貢獻卓著。

盛弘表示，近年來策略性將集團打造為大健康產業平台，也積極布局電商平台，以新科技串聯傳統醫療產業成為完整醫療服務價值鏈，今年目標提升整體生態系效率，加速跨領域的整合，以發揮數位化轉型效益。

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盛弘指出，旗下轉投資的盛雲電商，以電子病歷為基礎，陸續導入AI及大數據分析建立智慧採購B2B平台，優化後能更即時、智能化，以高效率的醫藥資訊系統取代傳統的人工行為，目標為台灣近一萬家的中小型西醫診所服務，目前已超過1800家診所上線，期許年底可突破3500家診所。

盛弘表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，民眾因擔憂出門與人接觸有感染風險，民生消費產業實體店面的營運大受衝擊，「宅經濟」再度成為主流，而旗下躍獅連鎖藥局因應疫情，不但拉高各項防疫商品佔比，並接受保健諮詢，也提供社區民眾領取慢性處方箋藥品以減少至大醫院。

盛弘指出，旗下轉投資不織布大廠敏成（4431）協助政府防疫政策「每日供應1,000萬片口罩」貢獻卓著，自1月30日開工後就24小時不停機，確保醫療用口罩內最重要的核心原料「熔噴技術不織布」不中斷的供應。

面對新冠肺炎，盛弘強調，集團內已成立防疫管理小組，除了基本監測及宣導外，也規劃及實行分組/異地工作等措施，提升防疫至最高等級，公司持續關注疫情發展並及時採取因應，以減低疫情擴散時的衝擊。