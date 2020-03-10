東森、緯來13頻道控告「北都數位」侵權案獲不起訴



▲東森電視、緯來電視去年曾預告10月1日起停止供應節目訊號給「北都數位有線電視」系統，並對北都提出侵權告訴，但檢察官偵查終結予不起訴處分。（圖／網友提供）



記者陳世昌／台北報導



因授權費爭議，「北都數位」有線電視最近正面臨東森、緯來電視旗下13個頻道斷訊危機，東森與緯來同時也在108年10月 對「北都數位」負責人林冠羽提出違反著作權告訴，不過近日台北地方檢察署檢察官偵查終結，認為犯罪嫌疑尚有不足，應為不起訴處分。



東森電視旗下的「東森電影台」、「東森綜合台」、「東森新聞台」、「東森財經新聞台」、「東森幼幼台」、「東森洋片台」、「東森戲劇台」等7衛星頻道，以及緯來電視旗下的「緯來體育台」、「緯來日本台」、「緯來電影台」、「緯來綜合台」、「緯來戲劇台」、「緯來育樂台」等6衛星頻道，控告北都於107年1月1日至8月31日間，雖經大享公司授權公開播送、傳輸上開頻道節目，但自107年9月1日起，已未取得大享公司授權，北都仍自107年9月1日起，透過有線電視纜線及光纖將上開頻道節目內容傳送予家庭用戶，擅自以此公開播送、傳輸等方法侵害著作財產權。





▲北都數位有線電視（圖／北都提供）

北都負責人林冠羽否認侵權，他表示當初北都是向凱擘代理商取得授權，雖然自107年後未取得大享授權，就林冠羽的認知，凱擘與大享公司是關係企業，且與大享公司談授權合約時，雙方就價格認知有差距，針對107年、108年播出節目之授權金部分，北都公司有到北院提存，在這段期間也有多次到NCC調處，NCC有發函表示調處期間不得斷訊，一直持續與大享公司談合約。

檢察官調查顯示，大享與北都於107年度、108年度有頻道授權費用爭議，經國家通訊傳播委員會(NCC)受理調處中，NCC並發函予大享、北都，表示：「為維護消費者權益，調處期間雙方不得有任意斷訊等損害消費者情事。」林冠羽在主觀上即難認具有侵害告訴人等著作財產權之犯意。



北都被控違反著作權法雖獲不起訴，但告訴人若不服，得經原檢察官向臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署檢察長聲請再議。