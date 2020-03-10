聯合再生能源攜手曄恆能源　簽署120MW模組供貨合作意向書

▲聯合再生能源攜手曄恆能源簽署120MW模組供貨合作意向書。（圖／聯合再生能源提供）

記者姚惠茹／台北報導

聯合再生能源（3576）今（10）日與曄恆能源共同簽訂規模120MW的太陽能模組採購合作意向書，這次雙方合作的案場位於彰濱崙尾綠能專區，該區是全台第一座且面積最大的綠能專區。



曄恆能源為全球知名的瑞士私募市場投資資產管理公司Partners Group的項目公司，該公司目前建置及運轉中的裝置容量已超過 200MW，預計在台灣設置超過800MW的太陽能發電系統，這次合作案場彰濱崙尾綠能專區為填海造陸專區，曄恆能源將設置180MW等級的太陽光電發電廠。

聯合再生能源將提供雙玻雙面高階模組，預計在今年下半年配合工程進度出貨，而隨著台灣100MW以上大型太陽能電廠陸續開工，聯合再生能源今年台灣國內模組出貨量相較去年將呈現大幅成長。

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展望今年營運，截至3月聯合再生能源確認的模組訂單已達約500MW，董事長洪傳獻表示，聯合再生能源與曄恆能源簽署的合作意向書是雙方合作的重要里程碑，期許未來雙方持續合作在台灣開發建設太陽能電廠，共同達成政府2025年太陽能累積設置量20GW的目標。



曄恆能源董事長徐偉強表示，聯合再生能源模組以高效能及優異品質享譽全球，永續經營的行動與理念，完全吻合曄恆一貫的公司政策，而曄恆未來將長期在台灣投資與持有再生能源電廠，這次攜手聯合再生能源，可以一同以實際行動響應支持台灣再生能源政策。

聯合再生能源2月營收10.9億元，較上月大幅成長58%，營收顯著成長主因為模組專案開始出貨及一月營業天數較少影響，另外中國大陸供應鏈陸續復工，新冠狀肺炎疫情影響逐步趨緩，目前缺料狀況已經有所緩解，可望在第2季恢復正常。

再生能源發展條例中的用電大戶條款將在今年年中正式上路，預計初步將有300家企業受到影響，聯合再生能源積極協助客戶規劃設置太陽能發電及儲能設備，以便善盡企業社會責任，並達成政府2020年太陽能累積設置6.5GW的短期目標，以及2025年累積裝置容量20GW的長期目標。