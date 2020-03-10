遊戲機題材+記憶體價格加持　旺宏股價硬挺、華邦電有撐

▲記憶體類股今日相對抗跌。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

美股暴跌2000點，壟罩美股黑色星期一烏雲下，記憶體類股卻在剛性需求下價格有撐，旺宏、華邦電、威剛今（10）日盤中由黑翻紅。

旺宏（2337）今日以32.9元開出後衝破33元翻紅，盤中一度短暫翻黑後，隨即一路走揚，最終以34.8元做收，漲1.3%或3.88%。

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旺宏2月營收為27.77億元，為近3個月新高，月增0.8%、年增53.9%，1、2月營收累計為55.33億元，年增36.1%。因新冠疫情帶動遊戲產業等宅經濟，旺宏因獨家供應遊戲卡唯讀記憶體（ROM）而受惠，2月營收不減反增。

旺宏同時為任天堂遊戲機SWITCH的ROM供應商。旺宏總經理盧志遠日前表示，遊戲機主機已經賣出很多，接下來的訂單都將會應用於卡匣產品，對於旺宏營運將帶來正面助益，也會有足夠的庫存因應客戶需求。

華邦電（2344）2月營收為37.26億元，月增1.16%、年增13.73%；轉投資新唐因伺服器遠端管理晶片打入戴爾（Dell）與美超微（Supermicro）等大廠供應鏈，加持母公司，使得近期股價有撐，今日股價以15.25元開出，盤中黑翻紅，以16.15元、漲0.55或3.52%做收。

法人認為，受到新冠肺炎疫情影響，中國大陸地區的記憶體業者復工困難，有供給疑慮，有利旺宏和華邦等台廠，加上記憶體價格看漲，類股相對抗跌。