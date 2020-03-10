雙美2月營收年增15.7％　貫徹TFP營銷戰略為營運添柴火

▲左起為雙美副總經理林廣恒、董事長林齊國、總經理林賴美枝、中國執行董事林泉源。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

雙美生技（4728）今（10）日公布2月營收為3616.4萬元，月減52%，年增15.7％，主要是受到農曆新年提前，再加上新冠肺炎疫情影響，使得消費人潮減少，但醫美保養仍有一定的需求，帶動旗下膠原蛋白植入劑良好的銷售表現，累計今年前2月營收為1.12億元，年增82.62％。

雙美表示，短期雖因新冠肺炎病毒防疫工作拉長大陸新年假期，致使出貨的工作天數較少與外出消費力道減緩，但觀察目前於華東、華南等地區的醫美診所皆已陸續復工，而且雙美大陸子公司於2月17日線下復工後即接獲多張膠原蛋白植入劑訂單出貨的通知。

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雙美指出，目前正積極透過多場專業學術分享與醫師的培育計畫，創造Sunmax膠原蛋白植入劑與市場多款醫學美容差異化技術的產品定位，提高於全球醫美保養市場的占有率表現，並對整體營運帶來正面的挹注。

雙美進一步指出，近期雙美積極與超過5家醫學生技專業人員及廠商共同合作探討，不僅是在注射裝置推桿的升級，持續採用符合FDA(美國食品藥品監督管理局)國際最高標準的配置增加注射技術的穩定度，並同步進行臨床試驗，並預計在第2季上架雙美Sunmax8膠原蛋白面膜。

展望今年第1季，雙美表示，公司貫徹TFP(Target、Focus、Persistency，目標、聚焦、堅持)營銷戰略計畫的精神，也鼓勵培養醫師「醫、教、研」三個領域專業綜合型的醫美人才，將有助推進雙美品牌邁向國際化，為整體營運增添新一波成長柴火。