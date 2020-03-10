台指期低點拉高逾2百點　分析師：能否破底翻、未來兩天是關鍵

▲台指期3月10日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

不受美股暴跌影響，台指期今（10）日上演反攻戲碼，開盤雖下跌121點，來到10,830點，緊接著一路下跌來到10,779點，不過就在探底之後隨即出現反彈，由黑翻紅衝上10,996點，漲45點，終場仍以10,984點作收，上漲33點，與現貨相較，逆價差19.54點。

展望後市，萬寶投顧執行長王榮旭分析，短期可觀察是否有機會成為破底翻行情，而反彈力道強弱則是要以五日線與十日線當成參考基準。

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王榮旭表示，台指期今天雖然拉出下影線，但外資的操作仍是偏空，因此不排除短期內還有回測低點可能，所以說要先觀察未來1、2天的反彈，通常行情較差時，就會沿著5日線走跌，若行情偏強時就會彈到10日線左右，就以目前的5日線位置來看，也已經靠近現貨年線附近。

此外，王榮旭更指出，今天的指數是破底後翻起來，通常以技術面來說，有時候也要觀察是否有機會成為「破底翻」，但這個必須建立在連續3天不破低點才能構成，今天算是第一天，接下來就是要持續觀察，如果單以今天的狀況來看偏向不樂觀。

王榮旭建議投資人，若是要搶反彈就要動作快，不過短線內無法彈上去，也建議偏空操作為佳。