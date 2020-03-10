台塑化：國際原油崩跌　短期影響極大...長遠仍有助益

▲OPEC加上減產協議破局影響，導致原油價格大跌，進而影響石化業。（圖／路透）

記者余弦妙／台北報導

美股出現自金融危機以來最大的修正，主要是受到OPEC加上減產協議破局影響，導致原油價格大跌，進而影響石化業，台塑化執行副總林克彥表示，雖然原油價格下跌將會在短期內造成極大影響，不過以長期面來看還是有正面幫助，主要是原料下跌對石化業而言還是有助益。

林克彥表示，單就庫存方面必定遭受到極大損失，對短期內營收表現一定不好，但就以目前現況來說，生產銷售暫時還未有影響，再加上這些損失都還在預期之中，所以三月份營收雖然會有影響，但目前會把重點放在產銷是否順暢。

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不過，林克彥仍樂觀地看待未來，他指出，國際油價的漲跌經常都會發生，雖然現在還有新冠肺炎疫情的影響，導致石化業進入一片哀鴻，不過，疫情總會有舒緩的一天，因此目前就算價格下降，但就整體銷售來看還是會有正面幫助，就以石化業而言短期來說會有一點損失，不過就以長遠來看還是有正面影響。

另外，新冠肺炎導致整體經濟受影響，林克彥也說，目前油品的價格跟原油價差有稍微縮小，但經過昨天的大跌後，價差有逐漸拉開，另外，還有中國大陸的復工率是否增加，因為目前市場需求呈現供過於求的情況，導致油品價格變差，但中國大陸復工率一旦增加，就有機會將供需回歸正常，甚至可以讓需求會增加，屆時油品價格有機會往上拉抬。