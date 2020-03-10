全球股市動盪如何趁亂淘金？　分析師：短線搶反彈、中長線觀望

▲ 台股表現相較國際股市強勢。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

美股大起大落，讓市場投資人人心惶惶，國泰證期顧問處分析師簡伯儀協理指出，台股因為疫情控制成效佳，因此相對國際股市抗跌，短線操作的投資人可趁此際進場搶反彈；而對中長線投資人來說，因市場近期仍會較為波動，可以維持觀望。

簡伯儀指出，新冠疫情在歐美擴大，美國股市近期出現恐慌性殺盤，每天有漲跌千點的情況出現，股價持續創下新低。以現行架構來看，美國股市短中期均線都較弱勢，雖目前美國股市電子盤上漲，但若疫情無法有效緩解，對於美股後市看法仍偏向保守。

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另外，Fed本次沒有在例會降息，而是提前無預警降息，代表聯準會對於經濟展望比較不確定，若消費力道明顯趨緩，對於全球經濟是負向因子，全球股市也會表現比較弱勢。

然而，台股近期表現則相對國際股市強勢、新台幣也走強，台股今日在破年線之後收腳，指數開低走高。簡伯儀認為，台股走強原因，主要也是疫情在台灣並沒有持續擴大，連續幾日無新增病例，加上台股體質相對穩健，吸引國際資金來到台股。

簡伯儀指出，在大盤反彈過程中，營收表現不錯的股票明顯上漲，成為投信持續加碼標的，今日也有亮麗表現，若疫情可以控制在目前情況，台股可望出現負乖離過大的反彈。

▲ 短線投資人可找尋好股等待反彈機會。（資料照／記者湯興漢攝）

簡伯儀表示，目前股市波動度比較不確定，肺炎疫情仍舊衝擊到了消費力道與企業第一季獲利，近期投資策略方面，中長期投資人短線上可站在觀望態度，而短線投資人則可以在這一階段，搶一些負乖離過大的反彈股，可觀察投信加碼的股票，以及2月分營收年、月雙增的企業，若股價已跌深，或是有與季線、月線負乖離過大情形，都可以進場等待機會。

而在題材方面，簡伯儀認為，目前來看第一季狀況可以留意半導體產業，短線上營收表現好、受疫情影響也相對比較小，其他受到肺炎疫情衝擊比較小的公司，也都可以做布局。

簡伯儀指出，雖目前看來，台股低點有明顯止跌線，但短線是否築底言之過早。目前中國大陸疫情雖已得控制，但歐美卻持續蔓延，今天看來台股只是築底，大盤與OTC下跌家數都比上漲家數還多，今天上漲只是政府基金打底護盤，能不能有效止穩，還需觀察國際股市變化，以及外資在現貨是否有明顯加碼。

對於新台幣維持強勢，簡伯儀指出，目前看來是外資在台資金沒有大舉撤退，但還是在做減碼，資金可能停泊在外或是債券部分，而外資短線上沒有明顯撤出，主要也是台灣在亞洲疫情相對緩和，吸引外資匯台，導致近期新台幣強勢，也讓台股下檔相對有撐。