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臻鼎-KY併購先豐！換股溢價達4%~8%　先豐11月下櫃

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▲臻鼎發言人凌惇。（圖／翻攝證交所）

▲臻鼎發言人凌惇。（圖／翻攝證交所）

記者姚惠茹／台北報導

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）今（10）日宣布，董事會通過股份轉換的方式，由臻鼎發行新股取得先豐（5349）100%股權，股份轉換後，先豐將成為臻鼎100%持股子公司，並預計增資發行新股4481萬9274股，暫訂109年11月11日為股份轉換基準日。

臻鼎發言人凌惇表示，考量未來策略發展需要及提升營運績效與產業競爭力，雙方董事會決議通過以股份轉換的方式，由臻鼎發行新股取得先豐100%股權，股份轉換後，先豐將成為臻鼎100%持股子公司。

請繼續往下閱讀...

凌惇指出，換股比例暫定臻鼎普通股每0.2股換先豐普通股1股，換股比例參考先豐、臻鼎近期市場價格，以及雙方公司財務資訊等，並徵詢外部董事、獨立專家意見，經雙方董事會決議通過，臻鼎預計增資發行新股，共計普通股4481萬9274股，並依市場慣例30天、60天及90天均價計算。

凌惇進一步指出，先豐換股溢價率約達4%～8%，並暫訂109年11月11日為股份轉換基準日，待先豐股東常會通過，並經主管機關核准及股份轉換完成後，先豐將成為臻鼎100%持股子公司，並於股份轉換基準日終止上櫃，後續將撤銷公開發行。

凌惇說明，臻鼎主要從事研發、生產及銷售PCB與半導體相關產品，應用於電腦資訊、消費電子、通訊網路、汽車、醫療等領域，而先豐為多層印刷電路板研發、生產及銷售廠商，專注技術於高速數位運算、高頻微波、高散熱電路板、IC載板，產品應用於車用、資料運算儲存與通訊服務等領域。

凌惇強調，臻鼎作為印刷電路板龍頭，一直評估各項機會，以一站式購足「ONE ZDT」為核心，強化多元產品組合，為客戶創造完整解決方案，這次通過股份轉換取得先豐100%股權，以強化臻鼎在車用、高頻領域技術，盼加深世界級汽車及通訊廠商的合作，提高銷售與獲利的績效。

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