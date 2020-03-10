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疫情商機？她推手工「重複性衛生紙」...網點恐怖真相：太噁心了

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Handmade Australian Textiles）

▲澳女上網賣「重複性衛生紙」被網友吐槽。（圖／翻攝自Facebook／Handmade Australian Textiles）

實習記者賴韻如／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）引發民眾搶購物資恐慌，各國超市紛紛出現「衛生紙之亂」。澳洲一名女子看準商機，在網路上販售一款自製的「可重複使用衛生紙」，號稱超級環保，清洗後就能繼續使用，但網友看完後卻一面倒地表示，「根本不敢用！」

據《太陽報》報導，馬什（Eloise Marsh）6日在臉書社團「Handmade Australian Textiles」介紹自己手工自製的「可重複使用衛生紙」。她寫道，「讓我猜猜，你迫切急需衛生紙，但卻發現整個城鎮的超市都已經買不到了，這時候可以考慮購買這款可清洗、重複使用的衛生紙。」

馬什說明，這款衛生紙是由許多塊正方形小毛巾利用「鈕扣」所連接起來的，外型就像是廁所專用的捲筒衛生紙，每一塊都有精緻的圖案，外表非常精美，且不僅方便使用、佔用空間少，更重要的是環保又省錢，一卷售價為美金45至48元（約新台幣1400元）。

這個「重複利用衛生紙」曝光後，網友們似乎不買單，紛紛吐槽，「我寧願大完便直接淋浴清洗」、「真的洗得乾淨嗎...」、「擦完屁股誰要洗？」、「沾滿大便的衛生紙直接丟進洗衣機嗎？」、「就算洗乾淨，還是會想到這別人用過，我還要用嗎」、「雖然環保但太噁心了」、「誰會想要排泄物的味道殘留在手上」。

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