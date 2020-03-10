疫情衝擊！台股今年以來跌逾5%　金管會喊話：適時採取措施

▲新冠肺炎疫情衝擊全球股市，金管會表示，持續關注疫情後續發展，適時採取相關措施。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

全球股市持續受到疫情干擾，台股也難逃下跌態勢，今年以來已下跌逾5%。金管會表示，短期受到疫情不確定性影響，儘管台股下跌，但表現仍優於其他主要市場，長期仍得回歸基本面，同時也會持續關注疫情發展，適時採取相關措施。

金管會主委顧立雄周三將赴立法院財委會進行業務報告，並備質詢。根據報告指出，觀察金融情勢變化，今年到3月4日為止，儘管台股下跌5.04%，但表現仍優於日本（-10.81%）、美國道瓊（-9.18%）、香港（-6.98%）、韓國（-6.29%）及新加坡（-6.14%）等其他主要市場。

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金管會進一步指出，台股集中市場平均日成交值較去年同期增加43.42%，台股動能持穩，儘管疫情造成資本市場短期的不確定性，但股市長期應仍回歸基本面，未來將持續關注疫情對總體經濟影響及台股表現，適時採取相關措施。

此外，金管會祭出2大措施，積極推動「優化資本市場」，首先是全面實施逐筆交易制度，為了與國際接軌，證券市場將於23日實施逐筆交易制度。金管會表示，已督導證交所與櫃買中心在實施前，請證券商與資訊廠商參與資訊系統測試，並加強教育宣導，期許逐筆交易制度能順利上線。

第二，推動盤中零股交易制度，為提供年輕人及小資族群在盤中時段買賣零股，金管會已請證交所規劃盤中零股交易，預計今年第4季實施，以利投資人進行零股交易，對證券市場的多元發展有重大助益。