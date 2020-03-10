影／債券型基金挑選有訣竅　專家達人這麼說

記者陳心怡／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）造成全球投資人恐慌，資金不斷往債市流，在《雲端最有錢》節目中，專家們就對債券型基金提出分析及看法，同時也提到做資產配置的重要性。

複利達人 怪老子 提到，ETF（指數股票型基金）本身也是基金的一種，只是ETF屬於被動型基金，而ETF很簡單的一個道理，買涵蓋範圍越廣的越好，這次疫情來臨，最緊張的是指數編撰公司，例如MSCI，他們需要去調整不同類股的比重，因此 怪老子 相信指數編撰公司的調整，會比自己去挑單一範圍的小標的，還來得可靠。

怪老子 的投資策略非常簡單，挑選範圍廣的ETF，且買進持有，做好資產配置。但由於怪老子是退休族，所以資產配置以70%債券、30%股票配置。至於如何挑債券ETF， 怪老子 表示債券主要是防禦型的產品，因此高收益債或新興市場債就不列入考慮，因此主要以投資等級債券為主，且會挑選一些風險等級BBB的債券，因為它們風險較高，但是報酬率也較高。

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基金專家馮志源提出了四大債券型基金績效挑選方法，包括保本能力最重要；低風險更重於高預期報酬率或高配息率；依投資屬性做好債券配置；多元分散基金類型。而今年以來表現優異的債券基金，包括美元地方政府債券，漲幅12.23%：美元政府債券，漲幅10.42%；美元企業債券，漲幅6.36%，這些都比以往大家認為報酬較好的高收益債，還來得強。

對於債券型基金，萬寶週刊總編輯莊正賢表示，現在債券價格已經非常高了，或許離利多出盡的距離不遠，所以如果利率降到趨近於零或是即將反轉向上的時候，要注意適時獲利了結才是最重要的。