口罩國家隊本周多做700萬片全給網購　經部：本周四起開放一周預約期

▲口罩國家隊陸續提升產能，助攻口罩單日平均產能達到1000萬片以上。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

「口罩實名制2.0」將在本周四上線，經濟部今（10）日表示，口罩國家隊陸續提升產能，本周較上周多做的700萬片口罩，將全數供給網路預購的民眾，自12日至18日開放一周預約期，並視供給量與人數決定是否要抽籤，因此民眾不必擠在第一天上網登記預約。

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，口罩成為重要防疫物資，政府斥資購置的新產線本周日均產量達920萬片，經濟部政務次長王美花表示，口罩配送仍會以實體藥局通路為主，網購則是顧慮上班族沒時間排隊，未來會將實體通路、網路訂購做一致性規劃，每人每周購買片數一致，不會減少實體藥局的配給。

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▲「口罩實名制2.0」3月12日起試營運線上預購。（圖／疫情指揮中心提供）

針對口罩實名制2.0的規劃，最困難的地方在於供需的拿捏，王美花指出，對於網路預約訂購模式，政府有設定壓力測試的預想人數，但周四起一周內到底會有多少民眾上線預約，口罩供給量能否滿足都須考量，如果人數多於預期，將用抽籤決定，抽籤後會以簡訊通知民眾。

依據經濟部本周與四大超商研商結果，口罩實名制2.0的網購口罩將統一在物流中心包裝，再送至各超商門市，以減輕超商第一線員工的負擔；經濟部也持續在第一線協調物流和付費機制，讓全民能以更便利的方式買到口罩。