葡萄王2月營收月增44.4%　受惠防疫保健市場需求

▲葡萄王平鎮廠。（圖／葡萄王提供）

記者姚惠茹／台北報導

葡萄王生技（1707）今（10）日公布2月整體營收6.8億元，較上月成長18.6％，較去年同期成長44.4%，葡萄王表示，主要是因為今年農曆春節提早到元月，所以影響工作天數而互有消長；累計今年前2月營收12.6億元，年增2.27%。

葡萄王表示，母公司台灣葡萄王2月營收年增99.7%，累計今年前2月營收年增51.4%，主要是隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情全球持續升溫，消費者在自體免疫力提升與維持腸胃道平衡需求變高，進而活絡保健食品市場，帶動集團各部門銷售成長。

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葡萄王指出，自有品牌提升免疫力相關商品，包括靈芝、樟芝、益生菌在各銷售通路皆表現亮眼，其中虛擬通路最為顯著，同時海外代工也有多筆來自東南亞及中國大陸與益生菌相關的原料、半成品訂單也貢獻2月整體營收上升。

子公司葡眾方面，葡萄王表示，2月營收月增27%，年增61.51%；累計前2月營收轉正成長8.54%，表現合乎預期，主要是今年2月「康爾喜」與「康爾喜N」益生菌的銷售，同時創造兩項產品自上市後的新高，並看好接下來3~6月為會員衝聘期，後勢樂觀可期。

上海葡萄王方面，葡萄王指出，因受新冠關肺炎疫情影響開工，2月10日復工時僅6成到工率，造成出貨延滯，整體營收下滑超過70%，不過3月至目前已陸續復工達80%，後續會優先消化已滿載的益生菌產品訂單，盡快速恢復營業動能。