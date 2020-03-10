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麥格理綠雨安能攜手新夥伴JERA　助海鼎風電團隊更上層樓

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▲▼風車。（圖／翻攝自pixabay）

▲風力發電示意圖。（圖／翻攝自pixabay）

記者蔡名翔／綜合報導

麥格理綠投資集團(GIG)與安能集團(EnBW AG)和日本大型公用事業公司JERA已就台灣海鼎風電(Formosa 3)離岸風場達成共同開發協議。在投資交易完成後，JERA將持有海鼎風電43.75%的股權，麥格理綠投資集團(31.25%)和安能(25%)保留原本主要股權持份，並持續致力推展海鼎風電離岸風場計畫。　 

海鼎風電位在台灣中西部海岸彰化縣外海，裝置容量達2GW。麥格理綠投資集團和安能為海鼎風場的原始開發商，該風場已於2018年通過環評，並預計在2020年參與第三階段遴選，以爭取風場開發資格，JERA在加入海鼎風電之前，已與麥格理綠投資集團成功推動海洋、海能風電等離岸風場計畫，包括台灣首座離岸風場--海洋風電完工商轉，以及海能風電開始動工，為台灣綠能發展奠定重要的里程碑。JERA投資海鼎風場更進一步擴展雙方的合作關係。

請繼續往下閱讀...

JERA、麥格理綠投資集團與安能集團攜手合作，致力推動產業在地化，並引進國際成功開發經驗與全球最佳實踐，以推進台灣綠色能源產業升級，三個集團於不同專業領域各有所長，為海鼎風場開發帶來完整優勢。麥格理綠投資集團是全球綠色基礎建設頂尖的領航投資者與開發商；安能集團則在離岸風電設備開發以及風場營運方面，擁有豐富國際經驗；JERA不僅長期深耕台灣，更在全球擁有許多開發電廠的經驗。

麥格理綠投資集團全球負責人Mark Dooley表示：「 麥格理綠投資集團和JERA在台灣離岸風電產業已建立了穩固而成功的合作關係，我們很高興能夠透過海鼎風電與JERA進一步深化雙方的合作關係。良好的夥伴工作關係是麥格理綠投資集團發展的關鍵，我們結合國際和在地專家支持在地經濟並創造世界級的專案開發。台灣正迅速成為亞洲最重要的離岸風電市場，我們非常引以為傲台北團隊在台灣的綠色能源轉型中扮演了關鍵的角色，並透過海鼎風電專案引進一系列的再生能源技術。」

安能集團電業發展事業部負責人古斯緯(Dirk Güsewell)指出：「安能非常期待JERA加入開發海鼎風電的專案。JERA作為海洋風電及海能風電的合作夥伴，我們深信海鼎風電將受益於其在台灣的豐富在地經驗與專業能力。安能在離岸風電開發已累積逾10年經驗，是德國離岸風電業的先驅與重要推手。我們致力與合作夥伴攜手打造台灣最大的離岸風場。台灣目前是亞太地區最重要的市場，我們非常榮幸能夠支持台灣的能源轉型，並協助本地供應鏈提升在亞太區的競爭力。」

JERA事業開發本部副本部長矢島聡 (Satoshi Yajima)表示：「繼海洋風場與海能風場合作後，我們很高興可以進一步深化JERA與麥格理綠投資集團的夥伴關係，並且透過海鼎風場開發計劃與安能集團展開全新的合作關係。展望2025年願景，JERA致力成為液化天然氣和再生能源的全球領導者，JERA很榮幸能運用我們在全球電力市場發展悠久的經驗，對台灣能源產業做出永續成長的貢獻。」

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