英國街頭出現「抓衛生紙機」...玩一次台幣12元　老闆：恐慌性購買須冷靜

記者康心禹/綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續擴散,英國也開始出現恐慌性購買現象,商店裡的衛生紙被搶購一空。東約克郡(East Yorkshire)某遊戲廳老闆艾迪(Eddy Chapman)看到這樣的情形,便把店門口的抓娃娃機換成「抓衛生紙機」,顧客只需要花30便士(約新台幣12元)就可以玩一次。

據英國《鏡報》報導,艾迪表示,他看到新聞上的瘋狂情形後,便想到了這個主意,「我在店裡看到人們驚慌的搶購,而我這裡衛生紙堆積如山,看看能來點什麼好玩的。」

自從把娃娃機換成衛生紙機的想法實行之後,艾迪說,「我們得到超棒的反應,每個客人來都在笑,覺得很好玩、氣氛很棒。」

艾迪還提到,「我想透過這一個有趣的活動,給當地居民加油,也希望搶購衛生紙的焦慮民眾們可以冷靜下來。」

英國目前確診病例已增至319例,其中共5人死亡。



