客服中心3天爆64例！首爾最大規模群聚感染　2百人不戴口罩狂接電話惹禍

▲ 午休時間外出吃午餐的首爾上班族都戴上口罩。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓大邱地區新天地教徒即將全數完成新冠病毒篩檢，全國疫情趨緩之際，首爾卻一口氣增加多人確診。位於首爾九老區新道林洞的KOREA辦公大樓11樓電話客服中心爆發群聚感染事件，包括員工家屬，截至今（10）午已經造成64人染病，為首爾最大規模群聚感染。

KOREA大樓8日出現首起病例，為11樓客服中心的56歲女性員工。當局隨即封鎖辦公室，要求11樓148名正職及59名實習生居家隔離，207人全員送檢。截至10日下午1時的統計指出，員工及其家屬已有64人確診，40人住在首爾，13人住在仁川，11人住在京畿道。

九老區廳長李星今天稍早在首爾對策會議上說明，客服中心207名員工中還有許多人尚未接受檢測，已受檢的人中也僅半數已經得知結果，再加上有員工家屬被傳染，預料確診人數還會上升。

這棟大樓共地下6樓至地上19樓，除了爆出病例的11樓，7樓至9樓也是電話客服中心，約有550名員工。首爾市及九老區當局目前全面封鎖1樓至12樓的店面及辦公室，13至19樓的住家居民則居家隔離。

南韓防疫對策本部指出，207人擠在同個空間，很難與彼此保持一定距離，再加上必須不斷接聽電話，不會戴著口罩工作，增加飛沫傳染風險。首爾市當局決定，將檢視市內所有電話客服中心狀況。

另一方面，KOREA大樓最近的地鐵站除九老站以外，還有1號、2號線交會的新道林站。新道林站上下班尖峰時間人流龐大，去年每日平均載客量達9萬人，年總載客量在首爾288個地鐵站中排列第8，引發通勤族恐慌。

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