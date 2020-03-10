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群光2019年EPS 8.45元創新高　決議配發現金股利5.9元

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▲首曝群光智慧綠能大樓，藍天＋宏匯搶標「台北雙子星」。（圖／記者姚惠茹攝）

▲群光智慧綠能大樓。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

群光電子（2385）今（10）日公布2019年財報，營收達925.52億元，年增6%；稅後淨利為58.39億元，年增高達63%；EPS 8.45元，全年營收、毛利、營業利益、稅後淨利與每股稅後純益均創下歷史新高，董事長會決議配發現金股利5.9元，以今日收盤價80.4計算，殖利率達7%。

群光公告2019全年毛利率17.6%，較2018年大幅提升3.1個百分點，帶動毛利年增29%；營業利益率則來到6.8%，較2018年提升1.5個百分點，大幅提升營業利益年增63%；毛利率及營業利益率雙雙創下10年新高。

請繼續往下閱讀...

群光表示，董事會一向堅持高股利政策回饋長期股東，已通過今年將配發現金股利5.9元，總配發率約為七成，配息率已連續七年維持在七成的水準，依今日收盤價80.4計算計算，現金殖利率達7%。

群光指出，受新冠肺炎影響，各家製造業在中國大陸的產能皆受到衝擊，群光工廠位於東莞、吳江與重慶，防疫措施完善，口罩資源充足，目前均已順利復工，人員回流總計已達70%左右，預計3月底人員復工狀況可達8~9成。

此外，群光布局東南亞，打造亞洲製造供應鏈以分散風險，選定泰國為發展中心，租賃廠房已在去年第4季順利產出，今年第1季加大營收貢獻，後續新建廠房將在第4季接棒產出，提供客戶製造新選擇。

法人表示，新冠肺炎雖然影響廣泛，但電競產品與智慧辦公室將逆勢成長，尤其宅經濟當道，電競遊戲需求增高，群光的電競鍵盤及電競筆電電源將可受惠，至於商務市場，傳統電話會議將轉變為視訊會議，群光多年蟬聯全球筆電影像模組市佔第一名，將可望受惠於智慧辦公室商機。

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