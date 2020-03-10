奇蹟！罹患罕見腦病變併發失明　4歲甜美女童恢復視力開眼微笑

▲婕德在聖誕節失明。（圖／翻攝自Facebook／Jade’s Journey）



實習記者賴韻如／綜合報導

美國愛阿華州年僅4歲女童婕德.德路西亞（Jade DeLucia）於去年因為罹患流感引起的併發症導致失明，她於今年1月出院後，竟奇蹟似地逐漸恢復視力，甚至可以在沒人攙扶的狀態下獨自上廁所，讓婕德的父母不敢置信。

據CNN報導，婕德今年的流感季節沒有施打疫苗，在聖誕節前夕出現高燒症狀，父親史蒂芬.德路西亞（Stephen DeLucia）與母親阿曼達.菲利普斯（Amanda Phillips）趕緊將女兒送往附近診所，沒想到婕德忽然癲癇發作，只好立即轉往80哩外的一所大型兒童醫院急救。

婕德在聖誕節當天確診罹患罕見的「兒童急性壞死性腦病（acute necrotizing encephalopathy，ANE）」，是一種高死亡率的腦病變。菲利普斯1月受訪時指出，「醫生說我們的孩子可能永遠不會再醒來了，就算醒來也不會完全康復，疾病導致的失明狀況也不保證能夠恢復。」

今年元旦當天，婕德卻奇蹟似地睜眼微笑。菲利普斯表示，「婕德的表現持續在進步當中，在離開醫院的幾周後，我們發現婕德竟然獨自一個人走向廁所，過程完全沒有碰壁，隨後我們問她叔叔在哪裡，她也朝著正確的方向走去。」

據悉，婕德將在本（3）月接受眼科醫師的診斷，來檢測視力將會恢復到何種程度。此外，菲利普斯也設立一個臉書社團「婕德的旅程」（Jade`s Journey）來更新女兒的狀態，她寫道，「過程非常困難，我們仍在學習。無論如何我們都不會放棄，因為婕德自己也沒有放棄。」