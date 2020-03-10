口罩單日產能今天上看千萬片　經部：出口禁令至四月底不變

▲經濟部表示，政府第二批斥資購置的30台口罩新機台預計本月底前上線，助攻口罩日均產能達到1000萬片以上。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

口罩追追追！經濟部今（10）日表示，口罩新產線陸續有新機台上線，今天單日產能可望達到1千萬片目標，隨著「口罩實名制2.0」將採網路預購、超商取貨周四上線，因此即使國內口罩產能提升，防疫口罩出口管制仍將持續至四月底。

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，口罩成為重要防疫物資，經濟部表示，政府斥資購置的新產線本周日均產量可達920萬片，單日產能今天到達千萬片，而行政院團隊也在利用數位科技、大數據，規劃讓民眾方便買到口罩的方式。

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針對國內口罩產能，經濟部工業局表示，政府第二批斥資購置的30台新機，國內大廠如台灣康匠、台灣舒潔等18家廠商入列，將分別生產一般醫用口罩及耳掛式外科手術口罩，以及綁帶式外科手術口罩，將在本月25日前完成新機台安裝並開始生產。

在一般醫用口罩及耳掛式外科手術口罩產能方面，每台一般口罩機每週產量至少70萬片，每台總產量至少500萬片；其中120萬片須無償提供給政府，其餘380萬片由政府依徵用價格徵用。

在綁帶式外科手術口罩產能方面，獲選廠商每週產量至少28萬片，且每台總產量至少250萬片；其中80萬片須無償提供給政府，其餘170萬片由政府依徵用價格徵用。

經濟部表示，原來需要半年工期的口罩產線，因有工具機、機械業者的主動協助，希望可以用台灣世界級的技術跟零組件，支援政府打造產線，並將工期壓縮在一個月內全部完工，堪稱「不可能的任務」，助攻國內口罩日均產能上看千萬片。