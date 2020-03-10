第二批武漢包機載回470人...夠住嗎？　指揮中心公布「檢疫所量能」

▲第二批武漢2包機載回470人！指揮中心公布「檢疫所量能」。（圖／記者徐斌慎攝）

記者嚴云岑／台北報導

第二批武漢包機470人，將分2批分別搭華航、東航回台，搭載醫護人員的華航包機稍早已從桃園機場起飛。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，現在檢疫所量能已來到1500人，相較於第一批包機回台時只有6、700人多了一半，採檢量能每天也從380人次提升到520人次，並持續擴張中，此次包機是顧及能力後下的決定。

據了解此次包機將由兩班台灣華航、大陸東方航空共同執飛，分送235人、共470名台商從武漢返回台灣。陳時中今（10）日在記者會上公布在隨機醫護名單，分別為4位醫師、9位護理人員。醫師團隊包含一位領隊醫師，另有檢疫醫師、小兒科、婦產科醫師等，相關藥物也已準備妥當。

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陳時中表示，2月3日首批台商包機返台時，檢疫所只有6、700多個位置，現已提升到1500個位置，後續持續佈建中，此次接回400多人應有足夠位置安頓，至於是否有下一班包機，需看這次情形再做後續安排。

陳時中強調，武漢包機會做逐次做檢討，最重要的是「基地一定要守好」，否則沒有救到別人，反而害了自己。

據了解，華航包機預計下午5時30分自武漢起飛，8時15分抵達桃園機場；東航則規劃下午2時空機飛從虹橋飛武漢，下午4時抵達，下午6時30分從武漢起飛，9時抵達桃園機場，卸載乘客後9時30分空機返回虹橋機場，不過現傳出東航尚未獲得批覆。