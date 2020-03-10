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鴻海激勵獎金奏效　富士康山西廠手機組裝100%復工

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▲鴻海富士康。（圖／路透）

▲富士康。（圖／路透）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）中國大陸廠陸續復工，根據陸媒報導，富士康山西廠區返崗員工已達9萬人，手機組裝業務復工率100%，機構件業務復工率95%，主要是獲得當地政府的大力支持，還有鴻海祭出的激勵獎金奏效，而董事長劉揚偉也在首季法說會中提到，3月底前應可恢復季節性正常產能。

根據報導內容，富士康在山西太原和晉城兩大廠區的疫情防控及復工復產，獲得當地政府的大力支持，因此報導指出復工復產工作有序而順利，截至3月8日，返崗員工已達9萬人，手機組裝復工率達100%，機構件復工率達95%。

請繼續往下閱讀...

鴻海集團更是祭出激勵獎金，鼓勵2月24日至3月31日期間返崗、入職太原和晉城園區的新舊員工，出勤滿60天發放獎金3250元人民幣（約13650元台幣），滿90天再發放2000元人民幣（約8400元台幣），為廠區有序地復工復產。

而董事長劉揚偉在首季法說會表示，目前中國大陸廠區人力復工比例，已超過季節性需求的50%，依目前進度，3月底前應可恢復季節性正常產能，但相較往年的「五窮六絕」，今年將會變成「二絕三窮」，因此上半年仍可望持平去年表現。

展望今年首季營運，劉揚偉表示，受到新冠肺炎疫情影響，預期會有訂單遞延的狀況，並估計消費暨智慧產品、企業產品、運算產品˙在首季的季減和年減都將大於15％，元件與其他產品則預期季減15％、年減約10％。

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