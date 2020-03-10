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開戰了！俄羅斯不做「省油的燈」槓上沙烏地　3重點看懂油價狂跌風暴

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▲中國大陸8月服務業數據表現回溫，市場投資人重拾信心，帶動油價上揚。（圖／路透）

國際基準油價重挫，倫敦布倫特原油和紐約西德州中級原油（WTI）9日在亞洲交易時段一度狂瀉30%，創1991年波灣戰爭爆發以來最慘跌勢。（圖／路透）

文／中央社倫敦9日綜合外電報導

俄羅斯拒絕減產石油，加上新冠肺炎疫情導致石油需求降低，使得石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯的結盟岌岌可危，也讓外界質疑OPEC對油價的影響力。

●談判破局 油價崩跌

石油輸出國家組織6日未能與俄羅斯就擴大減產達成協議，促使油價暴跌。法新社報導，澳盛銀行集團（ANZ）在客戶備忘錄中表示，石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）「看來滅亡了」。

OPEC最大成員國沙烏地阿拉伯隨即大砍官訂售油價格（OSP），降幅是20年來最大，意圖搶奪俄羅斯部分市占，促使油價今天進一步崩跌。

▲加油站，中國石油，中油，油價，加油，機車。（圖／記者張一中攝）

▲國際油價日前狂跌24%，創下1991年波灣戰爭爆發以來最大跌勢。專家預估，國內油價下周可能大跌3.8元，創下4年新低價。

國際基準油價重挫，倫敦布倫特原油和紐約西德州中級原油（WTI）9日在亞洲交易時段一度狂瀉30%，創1991年波灣戰爭爆發以來最慘跌勢，稍後收斂至約20%；10日開盤漲逾4%，稍後微幅收斂到逾3%，美國原油期貨西德州中級原油（WTI）和倫敦布倫特原油各報每桶約32美元和35美元。

能源顧問公司JBC Energy分析師說：「看起來…我們現處的石油世界與過去3年截然不同，先前油價經常是OPEC+說了算。」

國際原油價格2014年開始崩跌後，OPEC會員國和俄羅斯為首的10個非會員產油國2016年底達成減產共識。現行減產協議即將於本月底到期，但俄羅斯上週拒絕擴大減產，認為藉由減產拉抬油價，將使北美頁岩油業者受益。


●沙烏地出招報復 疑逼俄返談判桌

沙烏地計劃4月大幅提高原油產量至每天超過1000萬桶，大打價格戰。分析師表示，沙烏地報復性舉動可能是想逼俄羅斯重返談判桌，不過他們認為俄羅斯恐怕不會願意。

奈及利亞石油部長席爾瓦（Timipre Sylva）今天表示，OPEC和非OPEC產油國或許應該再次會談，重新考慮減產。他也表示，很失望看到沙烏地和俄羅斯開始爭搶石油市占後油價崩跌。

席爾瓦告訴媒體，國際原油價格狂跌，可能會迫使策略改變。

JBC Energy表示，上週談判破局，可以解釋為俄羅斯和沙烏地期望不同，尤其是油價方面，俄羅斯似乎滿意原油每桶50美元，但沙烏地偏好60到70美元。JBC Energy還說：「然而，所有產油國都將一致認為，25美元不是他們要的價格。」

▲▼敘利亞東北部的Rmeilan油田。（圖／達志影像／美聯社）

▲由於新冠肺炎疫情衝擊石油需求，分析師認為油價不太可能迅速收復暴跌25%的失土。（圖／達志影像／美聯社）

●俄有備而來 未來油價恐難收復失土

宏觀諮詢公司（Macro Advisory）創辦人威佛（Chris Weafer）表示：「俄羅斯這次的準備比之前充足。」

根據威佛說法，俄羅斯的財政儲備比沙烏地充分許多，而且可利用匯率波動來減緩預算上的衝擊，而沙烏地貨幣則得受制於美元匯率。

法國外貿銀行（Natixis）分析師韓考克（Joel Hancock）表示，他認為OPEC可能會在未來幾個月開會，「或許會不管俄羅斯就協議減產」。

俄羅斯則表示可能增產石油，還說他們可以承受6到10年的低油價。

路透社報導，由於新冠肺炎疫情衝擊石油需求，分析師認為油價不太可能迅速收復暴跌25%的失土。

而面對價格走跌，美國頁岩油業者可能會成為真正輸家，因為他們的生產成本往往比沙烏地和俄羅斯開採的原油高。

能源諮詢公司Alfa Energy董事長霍爾（John Hall）說：「這可能是打擊美國頁岩油市場的一大機會，反正那裡資金短缺。」（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1090310

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