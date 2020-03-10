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防疫情擴大！日敲定新法案　首相可發布「緊急事態宣言」

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▲日本內閣官房長官菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本內閣官房長官菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京10日專電

為因應2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情擴大，日本政府今天召開內閣會議決定首相可宣布「緊急事態宣言」的法案，預定明天提交眾議院審理。

法案內容記載，當疫病急速蔓延全國，對人民生活、經濟造成重大影響的情況，首相可以發布「緊急事態宣言」，指定採取緊急措施的期間、區域。

被指定的都道府縣的首長可籲請或指示居民盡量不要外出、學校停課、限制使用人群聚集的設施等。尤其若需設立臨時醫療設施的話，不需獲得土地或建築物持有人的同意就可使用這些土地或建築物。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府認為因應新型冠狀病毒疾病疫情擴大，有必要在今天內閣會議通過這項法案。

這是根據2012年通過立法的新型流感對策特別措施法的修正案，今天決定的法案內容記載「為早日讓疫情平息，有必要研擬徹底的對策」，實施期間最長為2年。

日本內閣會議今天通過的這項法案，明天將提交眾議院審議，經過朝野政黨協商後，預定13日立法通過。日本政府正朝著14日施行的方向努力。

日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉今天在內閣會議後的例行記者會，談到有關可宣布緊急事態宣言的法案。他表示，這是基於危機管理的觀點預設最壞的情況，事先做好準備是很重要的。為了對人民生活的影響能降到最小的程度，有必要更進一步整備包括發布緊急事態宣言等的法律架構。

菅義偉表示，今天決定的法案規定如果發布緊急事態宣言須向國會報告，且也應顧及對人民生活所造成的影響，須做審慎的判斷。

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