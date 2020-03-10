新冠肺炎打亂全球經濟布局　學者：疫情高峰過後考驗才開始

▲肺炎疫情導致全球經濟大亂，專家指出疫情衝擊僅是短期，後續才是大考驗。（圖／達志影像／美聯社）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，美股受到影響連續出現大跌行情，中華採購與供應管理協會執行長賴樹鑫表示，美股會出現崩盤最直接就是疫情失控所致，不過這也僅是短期影響，大家應該先穩住基本營運，也強調非常看好台灣的產業韌性，以往台灣就算受衝擊也能快速復甦，因此這次的疫情就算真的衝擊台灣經濟，仍相信台灣可以迅速回穩。

賴樹鑫指出，目前全球經濟出現影響主要還是受到新冠肺炎影響，主要是歐美國家在2003年時並未受到SARS衝擊，當這次新冠肺炎出現也令他們無法立刻採取因應措施，再加上疫情確診數與死亡數逐漸攀升，造成市場投資信心呈現恐慌，因此才會出現大幅度的下跌，不過就以個人長期觀察來看，這次疫情雖然嚴重，但對於經濟影響還算是短期影響。

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賴樹鑫解釋，就算疫情造成短期的衝擊，但總會在高峰過後出現下降，屆時經濟就會復甦，不過現在最主要就是希望疫情能盡快獲得控制，因此現在大家最應該要做的就是等待高峰期過。

對於目前經濟受到疫情衝擊，賴樹鑫也說，各項產業應先保持住基本的營運，雖說目前百業蕭條，不少業者都很辛苦，但其實也可以換個角度思考，可將原本之後要做的歲修或更新等事項提前至現在來執行，舉例來說，餐飲業者若是原本就計畫要重新裝修，也可趁此時進行；而製造業者也可趁現在進行歲修獲廠區維護，況且現在各行業的消費狀況不佳，或許現在進行也能談得更好優惠方案。

不過，賴樹鑫也透露，雖然疫情目前衝擊相當大，不過後續最大問題並非產業蕭條，而是當疫情獲得控制過後，經濟復甦之際，大家就要開始搶市、或搶運送資源。因此他建議，可在此刻先行把貨物運送布局好，以免在復甦時無法搶得先機。