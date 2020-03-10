SOHO中國飆漲39％後停牌　傳黑石集團擬以40億美元私有化

▲SOHO中國創辦人潘石屹。（圖／SOHO中國）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸房地產發展公司「SOHO中國」10日上午10點54分在港股直線拉升，並隨後在11點12分短暫停牌，截至停牌前，漲幅達39.26％，股價報4.15港元。根據《路透社》報導，消息人士指出，美國募資基金黑石集團﹙Blackstone﹚正與SOHO中國就私有化進行談判，交易價值達40億美元。

報導提到，黑石集團自2月初就與SOHO中國就私有化展開排他性談判，提出的私有化報價為每股6港元，包含接管SOHO中國的債務，相關的交易細節預計會在未來數周內敲定。截至2019年6月底，SOHO中國的債務規模為326.8億元人民幣。

SOHO中國由潘石屹、張欣夫婦於1995年聯手創辦，在北京、上海市中心開發及持有眾多高檔商業房地產，是北京、上海最大的商辦大樓開發商之一，開發總量超過500萬平方公尺。

去年起，市場上有消息指出，潘石屹正在加速出售資產，打算要跑路，潘石屹還出面回應，要外界別相信謠言，強調自己拿的是中華人民共和國護照，「這房子建到這個地方，不能像過去一樣拿點細軟就跑了，這房子我帶不動的，一毫米都不能移動。老是說我跑了跑了，這都是謠言，跑不了的。」