　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

股市恐慌蔓延　金價波動率攀升4年高點

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲長久以來美元與黃金的走勢幾乎都呈現反向發展，不過近期兩者皆呈現上揚的態勢。（圖／路透）

▲金價30天預期波動率攀升至2015年12月以來的高點。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

全球市場恐慌情緒蔓延，周一（9日）黃金價格走升，盤中一度觸及1,700美元後回落，投資者在股市及能源市場暴跌之際將金條變現以彌補追繳保證金，從而掩蓋了對黃金的避險需求。金價30天預期波動率攀升至2015年12月以來的高點。

《CNBC》報導，三菱分析師巴特勒（Jonathan Butler）表示，金價表現不佳令人意外，「我們在早盤確實觸及1,700美元大關，但現在已經回落，所有資產都被出售。」巴特勒指出，下跌部分原因可能在於其他大宗商品或資產類別追繳保證金，「這意味著要結清黃金來應付。」

請繼續往下閱讀...

《彭博》報導，儘管黃金一直被視為動盪時期的避風港，但過去一個月來其漲勢並不順利。籌集資金的需求促使部分投資人將黃金變現，而與此同時，愈來愈多人預期聯準會將降息，使這種無息資展吸引力進一步提高。

Ava Trade首席市場分析師Naeem Aslam指出，就波動性而言，這是正常現象，特別是當市場預期Fed 3月會議可能降息時。「金價已經突破1,700美元大關，這使我們相信價格有可能再次突破這一水準。」

4月黃金期貨一度上漲1.9%至每盎司1,704.30美元，為2012年12月以來主力合約的最高價。紐約黃金現貨價格上漲6.64美元或0.40%，報每盎司1,680.47美元。而其他貴金屬的表現則較黃金來得差，在紐約商品交易所，白銀下跌1.2%至每盎司17.054美元；鉑金下跌3.7%，鈀金也下跌1.4%。巴特勒表示，由於新冠病毒的影響，市場正在重新評估各種金屬的工業需求預期，「這也正在影響鈀金。」

部分分析師預期黃金將持續攀升。瑞銀財富管理部門預期，金價可能在數周內反彈至1,800美元，而花旗則預期至2021年底金價可能攀升至2,000美元。

ET快訊
下周國內油價預估大跌3.8元！4年新低價　史上罕見降幅
路易莎必點飲品…內行答案一面倒「不是咖啡」：相見恨晚阿
快訊／第二批武漢包機出發！今晚8點華航、9點東航返抵桃機
口罩2.0開會影片曝光　蘇貞昌：我聽不懂！下句話讓4萬網友狂
4億富商浴室激戰越傭…手滑傳「緊貼晃動」照給空姐妻　下場慘了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

口罩實名制2.0擬上線　經部：協調超商物流、提升單日產能達千萬片

股市恐慌蔓延　金價波動率攀升4年高點

亞股反彈、美股期貨與國際金融商品攀升　專家：短期不冒險

油價暴跌的好處！下周國內油價可能大跌3.8元...4年新低價　史上罕見降幅

抗疫紓困外銀動起來！　信用卡債、貸款最長展延半年

全球經濟被新冠肺炎打趴　中經院學者提3建議該如何因應

亞股領先反彈！　陸韓港股市拉高上漲...擺脫昨天恐慌氣氛　

台股大反攻！不畏美股暴跌　低點拉高逾170點翻紅...攻上11000點

市場動盪未歇？「新債王」岡雷克：情況將會變得更糟

國際油價反攻！今天盤中一度反彈7%　市場研判價格大戰很快休兵

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

日男讚台灣防疫政策「讓人安心」 支持加入WHO：全世界都該學習

萌貓梳毛「白眼翻到後腦」氣噗噗　表情包get！網虧：需要潤髮嗎？

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

桃園野溪秘境！全台唯一瀑布溫泉 她穿比基尼享受腳底「天然SPA」

WHO專家赴中視察完感動喊話　「全世界都欠武漢人民一份情」

口罩實名制2.0擬上線　經部：協調超商物流、提升單日產能達千萬片

股市恐慌蔓延　金價波動率攀升4年高點

亞股反彈、美股期貨與國際金融商品攀升　專家：短期不冒險

油價暴跌的好處！下周國內油價可能大跌3.8元...4年新低價　史上罕見降幅

抗疫紓困外銀動起來！　信用卡債、貸款最長展延半年

全球經濟被新冠肺炎打趴　中經院學者提3建議該如何因應

亞股領先反彈！　陸韓港股市拉高上漲...擺脫昨天恐慌氣氛　

台股大反攻！不畏美股暴跌　低點拉高逾170點翻紅...攻上11000點

市場動盪未歇？「新債王」岡雷克：情況將會變得更糟

國際油價反攻！今天盤中一度反彈7%　市場研判價格大戰很快休兵

陸完成火星探測任務無線聯試　計劃今年發射探測器

搭計程車多花2百元！　娃控汪「蹂躪泰瑞」嚇壞媽：閒老婆太多逆

不斷更新／美國確診數破700！36州+首都淪陷　共26人死亡

2020新北桐花祭取消聚集活動！改達人影片、桐花地圖帶探秘

艾文突大腿抽筋站不起來　跌陽明山「3公尺深坑洞」！

莫拉克風災重創逾十年　林佳龍：南橫公路2022年全線通車

大專棒聯／複賽開打落實防疫　全員量額溫、酒精消毒

研究：病患染疫後「平均5天出現症狀」與SARS相似　14天隔離期合理

外交部：寄460片口罩給7駐館第一線外交官　將追加給3外館530片

美眾議員「醫師連線」致函WHO　要求讓台灣參與5月WHA

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

財經熱門新聞

分析師：原油已成為比新冠病毒更嚴重的問題

史上第2次熔斷　美股4分鐘蒸發3兆美元

即／美股暴跌中　道瓊狂洩1800點

美股黑色星期一　恐慌指數漲40％

蘋果來台買綠電　找上本土老牌醬油廠

加油再等等！專家預估下周油價可能大跌3.8元　創四年新低

道瓊重挫觸碰熔斷　美股跟跌一路溜滑梯

ET民調／新冠肆虐！前三名最慘行業出爐　27.2%民眾收入受影響

美股慘崩逾7%　台股早盤下跌逾百點

美股道瓊期貨崩1300點

羅麗芬-KY去年EPS10.50元　擬配發現金股利7元

免稅門檻報你知！　單身族、一家四口的繳稅門檻一表看懂

油價崩跌「加油再等等！」　專家估下周油價擬降3.7元

老謝：降息也沒用　川普的危機來了！

更多熱門

相關新聞

亞股反彈、美股期貨與國際金融商品攀升　專家：短期不冒險

亞股反彈、美股期貨與國際金融商品攀升　專家：短期不冒險

彭博社報導，美股周一暴跌，是自2008年以來的華爾街股市單日最大跌幅，亞洲股市漲跌互見，美國股市期貨反彈，原因是避險情緒有所緩解。在歷經昨日的嚴重震盪後，日圓回落，石油和債券收益率上漲。

道瓊重挫觸碰熔斷　美股跟跌一路溜滑梯

道瓊重挫觸碰熔斷　美股跟跌一路溜滑梯

阿金離家出走　天使快遞員送回

阿金離家出走　天使快遞員送回

Fed前主席對美公債發出示警　30年期恐現負殖利率

Fed前主席對美公債發出示警　30年期恐現負殖利率

金價隨疫情飆至7年新高！　本週上漲逾6%創4年來單週最大漲幅

金價隨疫情飆至7年新高！　本週上漲逾6%創4年來單週最大漲幅

關鍵字：

黃金金價貴金屬Fed

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

台北男夜衝新竹給大一女友生日驚喜　她正和前任嘿咻

6男揪17歲妹開毒趴「輪流玷汙」！清潔工見暴斃裸屍嚇壞

小彬彬放閃小13歲越南女友！網：旁邊是你阿姨嗎

只丟1塊錢！他海存8桶重破400kg　粗估金額曝光

莉婭認了「我喜歡女生」

姊染新冠肺炎亡　健身教練伴屍24小時求救：我們被拋棄

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

JIN「超稀有黑卡」韓網全跪了

即／義大利全國封城！　不准離開居住地

陳綺貞陷不倫戀「近況曝光」！

直擊！移工一入境就被剝2層皮　公務員視而不見

泱泱又被抓包「沒戴口罩趴趴走」

八仙塵爆後停業5年　空拍照曝光

水果家族2大元老還在！香蕉哥哥近況曝

更多

最夯影音

更多
大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒
台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面