股市恐慌蔓延　金價波動率攀升4年高點

▲金價30天預期波動率攀升至2015年12月以來的高點。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

全球市場恐慌情緒蔓延，周一（9日）黃金價格走升，盤中一度觸及1,700美元後回落，投資者在股市及能源市場暴跌之際將金條變現以彌補追繳保證金，從而掩蓋了對黃金的避險需求。金價30天預期波動率攀升至2015年12月以來的高點。

《CNBC》報導，三菱分析師巴特勒（Jonathan Butler）表示，金價表現不佳令人意外，「我們在早盤確實觸及1,700美元大關，但現在已經回落，所有資產都被出售。」巴特勒指出，下跌部分原因可能在於其他大宗商品或資產類別追繳保證金，「這意味著要結清黃金來應付。」

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《彭博》報導，儘管黃金一直被視為動盪時期的避風港，但過去一個月來其漲勢並不順利。籌集資金的需求促使部分投資人將黃金變現，而與此同時，愈來愈多人預期聯準會將降息，使這種無息資展吸引力進一步提高。

Ava Trade首席市場分析師Naeem Aslam指出，就波動性而言，這是正常現象，特別是當市場預期Fed 3月會議可能降息時。「金價已經突破1,700美元大關，這使我們相信價格有可能再次突破這一水準。」

4月黃金期貨一度上漲1.9%至每盎司1,704.30美元，為2012年12月以來主力合約的最高價。紐約黃金現貨價格上漲6.64美元或0.40%，報每盎司1,680.47美元。而其他貴金屬的表現則較黃金來得差，在紐約商品交易所，白銀下跌1.2%至每盎司17.054美元；鉑金下跌3.7%，鈀金也下跌1.4%。巴特勒表示，由於新冠病毒的影響，市場正在重新評估各種金屬的工業需求預期，「這也正在影響鈀金。」

部分分析師預期黃金將持續攀升。瑞銀財富管理部門預期，金價可能在數周內反彈至1,800美元，而花旗則預期至2021年底金價可能攀升至2,000美元。