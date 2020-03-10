口罩實名制2.0擬上線　經部：協調超商物流、提升單日產能達千萬片

▲行政院拍板「口罩實名制2.0」預計本周四上線運行，經濟部今（10）日持續動員協調四大超商物流程序。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

行政院拍板「口罩實名制2.0」將採網路預購、超商取貨，預計本周四上線運行，經濟部今（10）日持續動員協調四大超商物流程序，政府依據過去的銷售紀錄、健保資料庫中累積的大數據，將試辦以網路販售防疫口罩，並力拚提升口罩產能，本周單日產量可望到達千萬片大關。

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，口罩成為重要防疫物資，台灣自實施口罩實名制來，都市地區的藥局常見排隊人龍，為解決民眾痛點，行政院長蘇貞昌昨晚在臉書預告發文：「台灣最大的口罩網購系統，即將上線啦！」

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▲行政院拍板「口罩實名制2.0」預計本周四上線運行，經濟部今（10）日持續動員協調四大超商物流程序。（圖／記者湯興漢攝）

依據行政院規劃的口罩網路預購流程，民眾將在「eMask口罩預約平台」網站進行身分認證，登記購買口罩；若購買人數超過可網購數量，將採用抽籤，並簡訊通知繳費。使用者可透過信用卡或ATM付費，並到超商列印取貨條碼取貨。

對於防疫口罩網路預購與藥局購買並行，經濟部表示，配合疫情指揮中心需求進行壓力測試，與四大超商業者協調物流程序，由於口罩產能提升，對於出現較多存貨的藥局，在送貨上調降或暫緩，對多出來的口罩，將試辦以網路販售，讓民眾買口罩更便利。

另外，針對政府斥資購置口罩新產線的產能，經濟部表示，本周的單日產量已可突破1000萬片，本週含假日的日平均產量可望達到920萬片，預估下周可望達成日均產能千萬片目標。