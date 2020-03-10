全球孤立成就台灣！法媒：台灣憑一己之力成為防疫典範

▲法國解放報撰文稱讚台灣防疫。（圖／翻捨自法國解放報）



文／中央社記者曾婷瑄巴黎9日專電

繼法國前衛生部長與「世界報」稱讚台灣抗疫措施後，「解放報」亦撰文分析指出，台灣雖被國際孤立，卻憑一己之力展現防疫亮眼成果。

法國武漢肺炎疫情延燒，截至當地時間9日，確診人數累計1412人，連文化部長里斯特（Franck Riester）也遭感染。

法國媒體「解放報」（La Libération）以「台灣在冠狀病毒疾病角力賽中領先」為題，撰文分析台灣的防疫措施。

文章開頭寫道，「一場衛生浩劫已無可避免」，並指出，台灣與中國距離僅約120公里，加上居住在中國的120多萬台商，原以為台灣將遭受重創。然而2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情開始至今，只有45例確診及1人死亡。

解放報表示，台灣的危機處理已經越來越常被作為範例，甚至在因中國共產黨要求而排除台灣的國際場合中也被提及。文章說，弔詭的是，這樣的孤立可能反而成為台灣防疫成功的部分原因。

解放報訪問研究兩岸議題的學者高格孚（Stephane Corcuff），高格孚指出：「台灣在2002、2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）爆發期間，就已經發展出技術、醫療與安全的規程。」

報導亦引用日本「產經新聞」日前專訪副總統陳建仁的內容。陳副總統說：「SARS爆發時，台灣是國際防疫的孤兒，我們希望能有病因、診斷方法、死亡率及治療方法的資訊，但完全沒有人理會我們。」

陳副總統表示：「然而我們得以和日本專家交換資訊，並從香港與新加坡的經驗中學習。若當時世界衛生組織（WHO）能給我們SARS的病毒株，就能避免發生不幸的院內感染。」

文章指出，2004年後，台灣成立衛生指揮中心，統籌處理類似危機。今年1月20日，台灣已經進入戒備狀態，時程甚至可能比中國還早。

▲文中稱讚台灣在第一時間成立指揮中心，統籌所有防疫決策。（圖／記者張榮恩攝）



此外，根據史丹佛大學副教授王智弘（Jason Wang）在「美國醫療協會期刊」刊出的專文，去年12月31日開始，台灣移民署就已開始關注來自武漢旅客的發燒等病症。

接著文章描述台灣的一連串措施，「1月20日，統籌7個部會的疫情指揮中心正式啟動後，一切動作開始加速：例如武漢遊客禁止入境、中國遊客被要求檢測、健保系統與移民署交叉統整資訊以羅列病患過去兩週曾去過的地方、機場港口也都進入戒備。」

高格孚也提到口罩的管制政策，「台灣政府冒著被批評的風險，禁止口罩出口，包括出口至中國，同時也提高口罩生產能力。台灣人和日本人戴口罩的習慣，也在疫情時期避免感染擴大。」

此外，訊息溝通也是危機處理的重要一環。文章指出，台灣政府打擊假新聞並確保資訊透明也都被視為防疫成功的關鍵。

文章最後表示，「快速反應，獨自行動... 我們幾乎要相信，被WHO排除在外，反而為台灣在防疫作戰帶來正面效應。」

►台灣完全控制疫情！布拉格市長大讚「患難見真情」：要向台灣學習

►日媒盛讚「台灣防疫」成功關鍵：超前部署+訊息透明

►唐鳳國際爆紅！南韓也想要：中輟、駭客、跨性別官員「台灣社會風氣驚人」