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15歲仙氣國中妹爆紅！同框「逆天長腿高學歷」親姊...網全跪：超神基因

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▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／tianyiiw）

▲天菜姊妹顏值都爆表。（圖／翻攝自IG／tianyiiw）

實習記者賴韻如／綜合報導

雖然同樣是從媽媽的肚子裡出生，但有人就真的天生贏在起跑點！近日一名年僅15歲的國中妹在網路迅速爆紅，小小年紀就擁有天使面孔以及完美身材比例，目前在IG已經累積3.6萬名粉絲。此外，還有眼尖的網友發現，這名國中妹的親姐姐更是仙氣爆棚，大家紛紛狂讚「一家顏值都爆表」。

這名來自大陸的15歲女孩名為「三三」，從她經營的個人IG帳號「tianyiiw」中可以看到，她擁有著雙眼皮大眼睛、超挺鼻以及漂唇形，超精緻的五官配上完美身材比例讓網友紛紛暴動，不敢置信她竟然才15歲。另外也有網友發現，其實三三還有一個正妹親姐姐「Yoyo」，Yoyo亮麗的外型完全不輸妹妹，現在更是剛從牛津大學畢業的高材生。

天菜姊妹的照片在網路上瘋傳，大家紛紛表示，「有點混血的感覺！」、「我15歲的時候在幹什麼？？？」、「臉上肉嘟嘟的好可愛啊」、「她還有一個哥哥，整家顏值都爆表」、「太美了......」、「真的是，好不公平喔嗚嗚嗚」、「我15歲的時候還在撒尿玩泥巴欸」、「果然女兒要富養啊！」、「好像BlackPink的Jennie！」、「這一家基因真的是太強大了」、「真的有又甜又漂亮」。

 
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