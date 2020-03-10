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全球經濟被新冠肺炎打趴　中經院學者提3建議該如何因應

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▲▼美股,道瓊。（圖／路透）

▲美股狂瀉逾2000點，學者表示疫情失控是最大主因。（圖／路透）

記者余弦妙／台北報導

美股連續重挫、國際油價暴跌、新冠肺炎（COVID-19）影響導致全球股市呈現一片慘況，對此中華經濟研究院經濟展望中心主任彭素玲表示，目前全球經濟最大影響因素就是新冠肺炎，唯有控制住疫情才能盡快讓經濟復甦。

彭素玲指出，由於美國一開始認為新冠肺炎（COVID-19）可控制在中國或亞太地區，但沒想到目前疫情擴散到全世界，導致投資市場出現恐慌情緒，因此美股才會出現崩盤，雖然此次的美股崩盤還不至於到像當年金融海嘯那般嚴重，但目前全球影響最大的就是供應鏈問題。

請繼續往下閱讀...

不過彭素玲也說，美股已呈現多頭行情多年，這也意味著存在崩盤風險，目前檯面上看來是因疫情重挫，但其實不僅僅是疫情因素，2020年是選舉年，美國大選也都為美股埋下變數，美股大跌的因素還要把政治角力因素放入才算是完整。

但台灣的部分，彭素玲也說，相對美股的自由開放程度來講，台灣股市是相對穩定，因為政府隨時還有進場護盤的機會，因此美股就算大跌，台股也不至於到非常慘烈。

對於目前全球經濟的慘況，彭素玲建議，如今最重要的是短期內必須把供應鏈穩定下來，一旦某個環節卡住就算疫情獲得控制也可能無法順利恢復，再來就是各國政府應提出適合國情的財政政策，例如台灣就推行600億元紓困方案，或是可提出貨幣寬鬆政策，讓全球經濟都可度過這次的災情，另外，最重要的就各國應該全力投入新冠肺炎的疫苗、快篩等相關醫療的研發，唯有疫情穩定全球經濟才能快數回穩。

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