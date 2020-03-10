抗疫紓困外銀動起來！　信用卡債、貸款最長展延半年

▲渣打銀行提供彈性紓困方案，讓受影響的中小企業與個人客戶都能度過難關。（示意圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊國內經濟，渣打銀行今（10）日宣布，從即日起至7月底提供彈性紓困方案，受疫情影響的中小企業與個人各戶，都可申請應繳款項免計息展延與貸款寬限等相關措施，協助有需求的客戶減緩短期資金壓力，以實際行動協助客戶度過難關。

渣打銀行個人金融事業處負責人林素真表示，在新冠肺炎疫情爆發的關鍵時期，這次規畫提出彈性紓困方案，範圍擴及中小企業與個人客戶的貸款與信用卡款項等，這不僅是響應政府政策呼籲，更是以客戶需求為優先，在市場波動的時期，與客戶站在同一陣線，共體時艱。

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渣打銀行進一步指出，若客戶受疫情影響工作收入，導致還款困難，可透過渣打銀行分行或客服中心等方式申請並提供相關證明文件，審核通過後即可適用相關彈性調整措施。

另針對受疫情影響收入的渣打銀行信用卡持卡人，可申請緩繳帳單應付帳款最長3個月，緩繳期間不計違約金及循環利息。個人信貸與房貸客戶，可申請展延本金3至6個月；若因特殊狀況需同時要求展延本金及利息，也可申請最長展延3個月，展延期間同樣免收違約金及遲延利息。

此外，受疫情衝擊的交通運輸、觀光旅遊、旅宿餐飲及其周邊產業，或其他受到疫情影響的中小企業，渣打銀行也提供貸款寬限期方案，可申請企業信貸或企業房屋貸款的本金展延償還，展延期間為3至6個月，展延期間皆免收違約金及遲延利息，而原訂貸款年限也配合寬限期同步延長。