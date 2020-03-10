北韓傳逾180士兵死於新冠肺炎！屍體太多燒不完…軍官要負責

▲ 北韓金正恩指導試射，人民軍都戴上口罩。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

全球已逾11萬人感染新冠肺炎（COVID-19），北韓至今號稱「零病例」，真實疫情則眾說紛紜。脫北者經營的媒體《每日北韓》（DailyNK）援引北韓軍方消息爆料，已經有將近200名人民軍因新冠肺炎而死。

《每日北韓》報導，6日北韓人民軍內部消息指出，軍方高層下令各個軍種的醫院調查因肺炎、肺結核、哮喘或感冒引發的高燒而死的士兵數量，以及目前被隔離的人數。

軍醫團隊提出的報告顯示，光是1月和2月就有逾180名士兵死亡，主要駐紮在與中國接壤的平安北道、慈江道、兩江道及咸鏡北道；全國還有3700多名士兵正接受隔離。

這份報告在人民軍內部引發恐慌，高層為此採取幾項措施，以防止病毒擴散，其中一項為「徹底消毒屍體」，與平壤當局此前下令各地醫院火化所有屍體的作法形成對比。

消息人士說明，由於軍隊裡需要火化的屍體太多，當局不希望消息走漏，才會採取徹底消毒的方式，「我還沒聽說過軍醫院火化屍體這種事。高層可能認為，突然要求軍醫院火化所有屍體會讓醫療人員很頭痛。」

此外，北韓軍方採取的措施還包括密切觀察免疫系統較弱或過去有健康問題的士兵，以及對有症狀士兵接受治療的「隔離區」進行消毒，噴灑甲醇。

軍方高層也警告，軍官須對單位內的死亡事件負責，將對未遵循相關防疫措施的幹部祭出懲罰，未來對各單位的戰力評估也會將死亡的士兵人數列入考量。

根據《每日北韓》，北韓士兵長期營養不良，透過務農確保糧食產量。為提升士兵體力，軍方此次也決定，每天至少提供每人800克的食物，且每天要喝3碗大醬湯，過去則是1天1碗。

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