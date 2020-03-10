至尊公主號獲准停靠奧克蘭港　郵輪公司遭佛州夫婦求償100萬美元

記者張惠媛／綜合報導

出現新冠肺炎（COVID-19）病例的至尊公主號（Grand Princess）郵輪，滯留於美國加州外海數日後，終於獲准於停靠奧克蘭港，將依當地政府規定，讓船上約2,400名乘客陸續下船，郵輪公司也因船上沒有適當篩檢方案而遭乘客求償100萬美元。

豪華郵輪至尊公主號船上共有約3,500人，陸續傳出新冠肺炎確診消息，一名美國籍乘客下船後因感染新冠肺炎於3月4日死亡，目前船上已有共21名工作人員及乘客檢測出新冠肺炎陽性反應，其餘2,400多名乘客自5日以來大部分僅限於客艙內活動，被視為鑽石公主號翻版。

▲至尊公主號獲准停靠奧克蘭港，將由政府部門負責轉運乘客。（圖／路透）

選定美國第5大貨櫃港作為「隔離港」，美國加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，加拿大等國已聯繫包機，奧克蘭機場可以作為起降機場，「包機由州政府部門處理，會和其他旅客完全錯開。」至尊公主號乘客於奧克蘭港下船後將由聯邦政府與加州政府負責轉運，完成轉運後立即進行徹底消毒，郵輪隨即駛離，而未感染新冠肺炎的乘客也將於下船後即刻隔離14天。

鑽石公主號和至尊公主號為同一家美國公司經營，船上人員感染新冠肺炎的經過與規模皆相似，在實施檢疫之前，船內就有擴大感染的狀況。據《路透》報導，郵輪公司已遭一對佛州夫婦指控船上並沒有適當的篩檢方案，將利益置於安全之上，表示自己為此遭受情緒困擾，並向郵輪公司求償超過100萬美元。