美股雪崩式大跌　大陸封城「供應鏈斷光光」石油崩盤

▲自2月19日以來，微市值縮水最大，約為2,500億美元左右。（圖／記者黃克翔攝）

實習記者施怡妏／綜合報導

大陸許多地區因新冠肺炎封城，許多工廠也因此暫時暫停營業，歐美地區疫情日漸惡化，導致美股下跌，影響到全球的股市，今（10）日美股大跌2,000多點，四大指數均暴跌超過7%，是繼2008年金融海嘯以來最慘重的一次。一名網友在PTT上問卦，「為什麼全球股市會崩盤啊？」底下網友回覆，「現正供應鏈已經大亂了。」

根據《路透》報導，9日為美國股市的「黑色星期一」，紐約證券交易所（NYSE）有3,500多支股票觸及52週新低，在這幾週內美股已蒸發超過5兆美元。一名網友在PPT上以「為什麼全球股市會崩盤啊？」為題發問，因為本身沒有玩股票也不了解，但近日股票「雪崩式大跌」，不知道是否跟新冠肺炎有關係，「因為全球大傳染，運輸停擺才造成的現象嗎？」

▲武漢封城街頭。（圖／達志影像／美聯社）

貼文發出後，許多人認為認為，大陸是許多商品的供應商，若工廠停擺，商品也會跟著停止供應，「依賴中國當供應鏈太多」、「武漢訊息封鎖，根本不知道多嚴重」、「中國供應了很多東西啊，而且歐美也傳染開」、「運輸業停擺，石油崩盤」、「中國停工，全世界供應鏈斷光光，怎麼賺錢」、「你看看全球有多少東西MIC（Made in China）」。

美國總統川普對於疫情的態度始終保持冷淡，希望民眾不要恐慌，有網友對此回應，「我覺得川普講幹話，爛演技也有關係，他根本沒辦法說服人別恐慌。」截至10日下午15時，美國已有728例確診，26人死亡。然而位於歐洲的義大利成為大陸地區以外，疫情最嚴重的國家，甚至宣布全國封鎖直到4月3日。