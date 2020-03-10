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衛生紙之亂搶瘋了！　澳洲超市派「衛生紙保全」嚴防搶購潮

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▲▼澳洲雪梨各大超市，衛生紙幾乎被搶空。（圖／路透社）

▲澳洲雪梨各大超市，衛生紙幾乎被搶空。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)引發民眾搶購物資恐慌，各國超市紛紛出現「衛生紙之亂」，澳洲甚至還有3名女子為了搶衛生紙大打出手，當地多間超市為了防止亂象，除了宣布限制每人購買數量，甚至還雇了「衛生紙保全」專門守在衛生紙旁，以免再發生激烈搶購現象。

澳洲沃爾沃斯超市(Woolworths)近來發布聲明，因應衛生紙短缺問題，為了確保更多顧客都能買到物品，限制無論是店內或是線上購買衛生紙，每人最多只能購買2串。而另外一間知名超市高士(Coles)也宣布，每名顧客只能限購1串衛生紙，「我們希望能讓更多顧客能夠買到衛生紙，尤其是老人與無法大量購買的人。」

疫情爆發後，澳洲各地紛紛出現為搶購衛生紙而引發的衝突事件，除了雪梨一間沃爾沃斯超市曾傳出搶衛生紙男女亮刀對峙事件，雪梨丘洛拉郊區(Chullora)7日傳出，3名女子為了搶購衛生紙竟然大打出手，最後出手傷人的60歲與23歲母女已被警方逮捕。

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