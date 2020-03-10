市場動盪未歇？「新債王」岡雷克：情況將會變得更糟

▲過去幾周來股市及債市的動盪都為聯準會添增了降息壓力。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

在新冠肺炎疫情持續蔓延之際，昨（9）日油市又迎來1991年以來最大跌幅，市場恐慌情緒升溫，促使投資人湧入更安全的債券市場。有「新債券天王」之譽的雙線資本（Doubleline Capital） 創辦人兼執行長岡雷克（Jeffrey Gundlach）稍早表示，債市目前仍處於堅挺狀態，「但我擔心情況會變得更糟。」

過去一個月來，新冠病毒的傳播及其對供應鏈、消費者支出的影響已使市場陷入恐慌，昨日又因沙俄間的石油價格戰使油價一度暴跌30%。隨著資金湧向債市，美債殖利率一度跌至歷史新低，包括2年期、10年期及30年期公債殖利率一度全面跌破1%，為歷史首見。據CNBC報導，岡雷克表示，股市劇跌恐使市場陷入混亂。

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岡雷克指出，周一風險較高的債券價格確實有所下跌，iShares高報酬政府企業債券ETF下跌了4.3%，但債市總體仍保持上漲。「債市的情況比預期有序得多，因此當每個股市都在暴跌的的情況下，美國公債卻大幅上漲。」

過去幾周來股市及債市的動盪都為聯準會添增了降息壓力。Fed上周二（3日）召開臨時會議，無預警緊急降息2碼，市場正密切關注未來的降息幅度。不過岡雷克認為，Fed的介入尚為時過早，「股市甚至還未從歷史高點下跌超過20%。」