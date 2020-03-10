美眾議員「醫師連線」致函WHO　要求讓台灣參與5月WHA

▲16名美國眾議員於6日聯名致函WHO秘書長譚德塞，呼籲WHO應邀請台灣參與各項會議與活動。（圖／翻攝自Brian Babin推特）

國際中心／綜合報導

我駐美代表處發布新聞稿表示，感謝美國16名具有醫師身分的眾議員組成「共和黨醫師連線」(GOP Doctors Caucus)於6日聯名致函WHO秘書長譚德塞，呼籲WHO應邀請台灣參與各項會議與活動，包括5月將在日內瓦召開的世界衛生大會（WHA）。

駐美代表處轉述信函內容指出，新冠肺炎疫情持續擴散，16名眾議員以醫師專業立場呼籲，WHO應邀請台灣參與各項會議與活動，否則是將世界人民的健康置於更大風險中，同時也傷害WHO的信譽。另外，台灣地理位置鄰近病毒發源地，國際死亡案例中也有1位台灣人，如獲納入WHO及出席WHA，或許就可以避免此案例，也有助於促進區域的多邊合作。

聯名信中提及，中國不斷反對台灣參與WHO，但在因應疫情上，中國政府逮捕吹哨者們，種種防疫行為並沒有立場指導WHO的活動，限制台灣取得保護公共衛生的即時資訊及重要資源，也不得以觀察員身分與會，這並不符合國際社群利益，敦促WHO應無視中國的壓力，讓台灣參與所有WHO的會議、機制及活動，包括今年5月17日至21日將在日內瓦召開的第73屆WHA。

駐美代表處表示，美國國會在新冠肺炎肆虐且WHO持續排除台灣之際，關注與堅定支持台灣國際參與，對此表達誠摯感謝與敬佩之意。