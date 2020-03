川普推文：道瓊一天跌千點「總統要被裝進大砲射向太陽」　被證實是偽造的

▲美股9日創下2008年以後最慘的一天。(圖/路透)

記者康心禹/綜合報導

美股道瓊9日開盤暴跌2013點,創下2008年全球金融海嘯爆發以來最糟表現。社交媒體上出現一條貌似是川普五年前所發的推文,稱「如果道瓊一天內下跌逾1000點,那麼在任總統就該被裝進大砲裡面,以高速射向太陽。」但後來被證實是名叫肖恩˙厄舍(Shaun Usher)的英國作家搞的一場惡作劇。

綜合外媒報導,這種情況實際上已不是第一次發生了,推特用戶經常挖出川普以前發的舊推文,從中找出與他現在的立場自相矛盾的地方,加以諷刺和挖苦。

表面看來,這條流傳的這條推特似乎是川普在2015年2月25日所發的,「如果道瓊指數在一日之內下跌超過1000點,那麼時任總統就應該被裝進大炮,並以極高速度射向太陽。」

經查證後,其實這是名為肖恩-厄舍(Shaun Usher)的英國作家搞的一場惡作劇,他在2018年2月美股暴跌後,發布了這條偽造的推文,但他沒想到會因此把這件事搞大。

該推文在2018年首次浮出水面時,就被許多查證人員裁定為假。而推特用戶Shaun Usher是第一個分享該推文截圖的人,後來他也承認創建了該假推文,並表示「我認為人們一秒鐘都不會相信這是真的。」

厄舍很快又發布了一條推特,承認之前所發的川普推特截圖是偽造的,「我的收件箱此刻正在受到重擊,一波又一波的訊息在唾棄我,叫我不要創建假的推文。」

