法文化部長確診！10天前出席「凱薩電影獎」　至少曾和2000人握手

▲法國文化部長里斯特（Franck Riester）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

法國文化部長里斯特（Franck Riester）9日確認感染新冠肺炎，外媒報導指出，確診之前里斯特出席多場會議，甚至參加了第45屆凱撒電影獎，估計曾和超過2000人握手。目前里斯特健康狀況穩定，正在家中進行隔離。

綜合外媒報導，里斯特在9日進行新冠肺炎檢測結果為陽性，法國衛生部長維宏（Olivier Veran）表示，目前里斯特人並未在醫院，而是在家中進行隔離，「他沒有住院，而是待在家中，他幾乎沒有什麼症狀。」有消息指出，里斯特可能是在下議院的國民大會中被感染，目前該議會已經有5名議員和2名工作人員確診。

▲里斯特曾出席凱薩電影獎。（圖／達志影像／美聯社）



而從里斯特的官方推特發現，他曾在上月29日出席第45屆「凱撒電影獎」（Cesar Award），也在確診之前密集參加各種會議，網友估計，曾經和他近距離打招呼、握手的人可能超過2000名。里斯特則表示，他已經取消了後續的所有活動，希望所有曾和他接觸過的人，都必須遵照衛生單位所提供的指導方針。

Une soirée inoubliable hier pour 5 de nos utilisateurs qui ont assisté à la 45e cérémonie des César.



Merci à Isabelle Giordano et à l'Académie pour cette belle opportunité ! pic.twitter.com/R1QFbevxCl — pass Culture (@pass_Culture) February 29, 2020

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